Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВНИИЭМ#Метеор-М#Орбитальные группировки08.07.2021 01:45

«Метеор-М» № 2 — 7 лет на орбите

В четверг, 8 июля 2021 года, исполняется семь лет с момента запуска российского спутника «Метеор-М» № 2, который стал вторым аппаратом гидрометеорологического космического комплекса «Метеор-3М». В настоящее время она работает сверх гарантийного срока активного существования, который составляет 5 лет, и продолжает функционировать на околоземной орбите, выполняя целевые задачи.

Для решения поставленных задач в состав целевой аппаратуры космических аппаратов серии «Метеор-М» входят такие приборы, как комплекс многозональной спутниковой съемки (КМСС), многоканальное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР), бортовой радиолокационный комплекс «Северянин-М», гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-М) и другие.

Съемка всей поверхности Земли аппаратурой МСУ-МР осуществляется без заявок в непрерывном режиме. Целевая информация комплекса ГГАК-М наряду с наземными средствами геофизического мониторинга позволяет обеспечить безопасность группировок космических аппаратов на различных орбитах, судов, авиационных средств, промышленных и энергетических объектов, а также прогнозирование неблагоприятных геофизических условий для биосферы и здоровья человека. В течение отчетного периода также обрабатывались и выполнялись оперативные заявки МЧС России, подаваемые через российского оператора Международной Хартии «Космос и стихийные бедствия».

Впервые в состав целевой аппаратуры спутников данной серии на «Метеор-М» № 2 установлен инфракрасный фурье-спектрометр ИКФС-2 высокого спектрального разрешения, разработанный и изготовленный кооперацией во главе с Центром Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Прибор предназначен для измерения спектров теплового излучения атмосферы Земли и получения на их основе детальной информации о параметрах и составе атмосферы. Измеряемые прибором данные существенно повышают качество оперативного прогноза погоды и используются для изучения и прогноза изменения климата.

Основные технические характеристики бортовой аппаратуры КА «Метеор-М»

МСУ-МР:

Спектральные диапазоны съемки мкм:

красный (0,5 ÷ 0,7);

ближний инфракрасный (0,7 ÷ 1,1);

средний инфракрасный (1,6 ÷ 1,8);

средний инфракрасный (3,5 ÷ 4,1);

дальний инфракрасный (10,5 ÷ 11,1);

дальний инфракрасный (11,5 ÷ 12,5)

Полоса захвата (при съемке с орбиты 835 км) — 2800

Пространственное разрешение (размер проекции пиксела на Землю с Н=835 км) — < 1,0 кмКМСС: Количество спектральных каналов — 3 Спектральные диапазоны съемки мкм: зеленый МСУ-50 (0,37 ÷ 0,45), МСУ-100 (0,535 ÷ 0,575); красный МСУ-50 (0,45 ÷ 0,51), МСУ-100 (0,63 ÷ 0,68); ближний инфакрасный МСУ-50 (0,58 ÷ 0,69), МСУ-100 (0,76 ÷ 0,9) Полоса захвата при двух одновременно работающих камерах — 900 км Разрешение — 60-120 м БРЛК: Несущая частота зондирующего сигнала — 9500-9700 МГц Ширина полосы съемки — не менее 600 км Пространственное разрешение: режим малого разрешения — 0,7×1,0 км; режим среднего разрешения — 0,4×0,5 км МТВЗА-ГЯ: Количество каналов — 29. Спектральный диапазон — 10,6 ÷ 183,31ГГц Полоса обзора — 1500км Пространственное разрешение — 16-198 км ССПД: Количество обслуживаемых платформ (ПСД) — до 5 тыс. Количество одновременно обслуживаемых ПСД — до 150. «Метеор-М» № 2 разработан и изготовлен Корпорацией «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно с кооперацией в рамках Федеральной космической программы России по заказу Госкорпорации «Роскосмос».

MIL OSI