Комментарий к данным Росстата об оценке индекса потребительских цен на 5 июля 2021 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

Для повышения точности оценки ИПЦ в еженедельный мониторинг цен в зависимости от потребительских тенденций в течение текущего года могут дополнительно включаться товары и услуги из ежемесячного перечня.

С учетом увеличения спроса и цен на строительные материалы (прирост цен за июнь 2021 года – 6,75%, с начала года – 19,63%) и возобновлением туристических поездок в Турцию (подорожание за аналогичные периоды на 38,93% и 61,03% соответственно) в расчет оценки ИПЦ с июля 2021 года включены плиты древесностружечные (ориентированно-стружечные), доска обрезная, металлочерепица и поездка на отдых в Турецкую Республику. Исключены: консервы мясные, карамель, носки (гольфы) детские и поездка в Китай.

Недельная оценка ИПЦ по состоянию на 5 июля к 28 июня 2021 года произведена на основе сопоставимых наборов товаров и услуг.

Зафиксирован рост цен на включенные в наблюдение металлочерепицу и пиломатериалы от 4,17% до 7,50% (доля в структуре потребительских расходов – 0,3%), поездки в Турцию – на 7,81% (доля – 0,2%), а также дома отдыха и санатории – на 1,54% и 1,31% соответственно (доля 0,4%). Кроме того, подорожали отечественные и импортные легковые автомобили – на 2,42% и 0,51% соответственно (доля – 3,5%), а также сигареты – на 0,96% (доля – 1,4%).

Значительное влияние на рост цен за прошедшую неделю оказали тарифы на коммунальные услуги (доля в структуре потребительских расходов – 5,3%), подорожавшие от 2,69% на отопление до 4,34% на электроэнергию. Рост тарифов на электроэнергию показали все 85 субъектов Российской Федерации.

Подробную информацию об оценке индекса потребительских цен с 29 июня по 5 июля 2021 года можно найти здесь.

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