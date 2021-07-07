Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Общественный совет#Дмитрий Рогозин#Александр Блошенко#Дмитрий Шишкин07.07.2021 15:30

Заседание Общественного совета Роскосмоса

Сегодня, 7 июля 2021 года, в очном формате с элементами видеоконференции состоялось очередное заседание Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос» под председательством Игоря Бармина. С приветственным словом к членам Общественного совета обратился генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

На заседании заслушан доклад исполнительного директора по перспективным программам и науке Госкорпорации Александра Блошенко об основных драйверах роста российской космонавтики — внедряемых интегрированных сервисах, охватывающих все сферы общества: транспорт, экологическая безопасность, логистика, промышленность и строительство, сельское хозяйство.

Директор Административного департамента Госкорпорации Дмитрий Шишкин проинформировал участников заседания о развитии движения «Молодые профессионалы» и реализации совместных проектов WorldSkills Russia в периметре Госкорпорации «Роскосмос». Целью движения является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем слияния лучших практик и профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.

MIL OSI