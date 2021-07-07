Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш07.07.2021 21:27

В Энергомаш создана система цехового оперативного управления на базе «Галактика MES»

На головном предприятии интегрированной структуры ракетного двигателестроения Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») создана система цехового оперативного управления производством на уровне рабочих мест. С помощью решения «Галактика MES» автоматизированы все основные бизнес-процессы управления производством на операционном уровне с учетом специфики предприятия.

На данный момент система запущена в промышленную эксплуатацию во всех цехах основного производства НПО Энергомаш. Сейчас в системе работает порядка 420 сотрудников — начальники цехов и их заместители, мастера и начальники участков, производственные рабочие, специалисты службы качества и специалисты службы повышения операционной эффективности производства.

Система цехового управления «Галактика MES» образует полный контур информационного обеспечения производственного процесса предприятия совместно с решением по управлению производством на межцеховом уровне «Галактика АММ» и системой управления ресурсами предприятия «Галактика ERP». При этом из системы можно получать данные о производственных операциях в реальном режиме времени за счет оперативного ввода данных производственным персоналом с помощью терминалов сбора данных, установленных на производственных участках предприятия и оснащенных сканерами штрих-кодов и считывателями магнитных карт.

В результате внедрения «Галактика MES» порядка 90% нарядов на выполненные работы автоматически формируется в электронном виде, а вся заработная плата основного производственного персонала формируется в «Галактика ERP» на основе данных из MES-системы. Подтверждение мастерами выполненных операций, приемка операций контролерами службы качества также осуществляется в АРМах системы как в основном клиенте, так и на терминалах.

«Благодаря внедрению системы цехового управления „Галактика MES“ мы повысили эффективность работы производственных подразделений предприятия, стали более жестко контролировать состояние выполнения операций и списание трудозатрат на производственные заказы. Созданное решение планируется к тиражированию на остальных предприятиях интегрированной структуры ракетного двигателестроения», — отметил Максим Рябов, руководитель проекта по автоматизации учета и планирования производства НПО Энергомаш.

Для передачи данных между системами, обеспечения их целостности и актуальности было использовано решение «Галактика ESB» — промышленная шина данных, которая связала между собой системы управления производством, ресурсами и другие системы предприятия в единое информационное пространство.

«В оперативном управлении производством можно выполнить много шагов по цифровизации, мы сделали основной, заложив фундамент для дальнейшего цифрового развития», — сказал Михаил Ивонин, заместитель генерального директора по развитию ИТ НПО Энергомаш.

Проект стартовал в 2019 году с внедрения модуля операционного управления на базе «Галактика АММ», который закрывал основные потребности НПО Энергомаш: ручное формирование расписания участка, выдачу сменных заданий исполнителям, отметку факта выполнения заданий и формирования нарядов на выполненные работы.

В дальнейшем потребности предприятия увеличивались, и было принято решение о переходе на полнофункциональный модуль оперативного управления цехового уровня «Галактика MES», который поддерживает полноценную работу с графиками работы персонала и технологического оборудования, решает задачи построения и оптимизации операционного расписания. В ближайшей перспективе НПО Энергомаш рассматривает дальнейшее развитие возможностей оперативного цехового управления за счет использования функционала автоматизированного построения расписания и интеграции с системой мониторинга производственного оборудования.

В итоге в НПО Энергомаш будет завершено построение системы информационной поддержки хода производственного процесса полного цикла от выдачи задания до обработки детали на станке, в результате чего появится возможность анализа загрузки оборудования, персонала и более эффективного использования всех видов ресурсного обеспечения.

«Реализуемый на базе решений корпорации „Галактика“ комплексный проект по цифровизации всех подразделений предприятий НПО Энергомаш охватывает как задачи производственных и обеспечивающих подразделений по сквозному планированию, мониторингу и управлению заказами, так и традиционные управленческие и оперативные задачи управления ресурсами. Запуск полнофункциональной MES-системы является финальной частью проекта, в результате которого на НПО Энергомаш создана сквозная цепочка управления производством от формирования номенклатурного плана, до формирования и оперативного контроля исполнения сменных заданий», —прокомментировал руководитель дирекции производственных решений корпорации «Галактика» Денис Лямшев.

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