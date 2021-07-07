Встреча с исполняющим обязанности Премьер-министра Армении Николом Пашиняном

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Никол Владимирович!

Рад возможности встретиться с Вами, поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес. И конечно, хочу ещё раз – уже лично – поздравить Вас с результатами выборов.

Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное – иметь доверие народа. Оно у Вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития.

Поэтому я искренне Вас поздравляю. Надеюсь, что мы сможем сегодня и формально, и уже неформально за рабочим обедом поговорить по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время и которые требуют нашего решения.

Продолжение следует.

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