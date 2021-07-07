А. Чернецкий принял участие в запуске строительства новых жилых и инфраструктурных объектов в Екатеринбурге

Source: Russia – Council of the Federation

Город готовится к проведению Универсиады-2023, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Свердловской области Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области принял участие в торжественной церемонии закладки первой шпалы трамвайной ветки в новый район Академический в Екатеринбурге.

В мероприятии участвовали Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Трамвайную магистраль в новый район, в котором будут проживать 350 тысяч человек, планируется построить в два этапа, протяженность линии составит около 9 км

Проект позволит значительно разгрузить транспортный поток, следующий из Академического в центр города и обратно, и обеспечит комфортное перемещение пассажиров, рассказал сенатор. По его словам, трамвайную магистраль в новый район, в котором будут проживать 350 тысяч человек, планируется построить в два этапа, протяженность линии составит около 9 км.

Также Аркадий Чернецкий принял участие в церемонии закладки первого камня жилого микрорайона Новокольцовский, состоявшейся в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Парламентарий отметил, что Новокольцовский, расположенный на юго-востоке Екатеринбурга, примыкает к деревне Универсиады и выставочному центру Екатеринбург-ЭКСПО, в него войдут жилая, производственная, общественно-деловая зоны.

«Район Новокольцовский удачно сочетает в себе задачи по комплексной застройке территории современным качественным жильем и по подготовке к Универсиаде 2023, а в дальнейшем – по использованию наследия Всемирных студенческих игр», — считает Аркадий Чернецкий.

MIL OSI