А. Савин: Нам интересен опыт законодательного сопровождения развития межмуниципального сотрудничества между странами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в официальной встрече представителей регионов и муниципалитетов России и Бразилии.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области принял участие в официальной встрече представителей регионов и муниципалитетов России и Бразилии.

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Встреча была организована Союзом российских городов совместно с Организационным комитетом по подготовке и проведению III Международного Муниципального Форума стран БРИКС+.

Планируется, что мероприятие пройдет в ноябре этого года в формате «круглого стола» на тему «Развитие международного межмуниципального сотрудничества между Россией и Бразилией».

«Прежде всего, нас интересует опыт законодательного сопровождения развития межмуниципального сотрудничества между различными странами. Принятие своего рода «модельных законов» в сфере местного самоуправления. Сближение национальных законодательств позволит увереннее реализовывать совместные экономические проекты, расширять взаимовыгодную инвестиционную деятельность, укреплять гуманитарные, культурные связи, межгосударственные и человеческие взаимоотношения», — отметил парламентарий.

Сенатор напомнил, что такая работа проводится на площадке Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, на заседаниях Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. «Подобные вопросы можно будет рассмотреть в рамках ежегодного Международного муниципального форума стран БРИКС в Санкт-Петербурге», — предложил Александр Савин.

Александр Савин принял участие в официальной встрече представителей регионов и муниципалитетов России и Бразилии

От российской делегации в ходе дискуссии выступили генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева, глава города Челябинска Наталья Котова, Председатель Думы – глава города Пскова Елена Полонская и др.

В беседе с бразильской стороны приняли участие сенатор от штата Минас-Жерайс Карлос Альберто Диас Виана, мэр города Барбасена штата Минас-Жерайс Карлос Агусто Соарес до Насименто и заместитель министра культуры мэрии города Гуарульюс Деванир Кавальканте де Лима.

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