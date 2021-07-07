А. Варфоломеев: Важно обеспечить системность основных понятий законодательства в области физической культуры и спорта

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании, на котором обсуждалось увеличение числа россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в экспертном совещании на тему «Увеличение количества граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом: перспективы исполнения указов Президента РФ».

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В своем выступлении сенатор отметил, что вопросы развития массового спорта, повышения двигательной активности населения находятся на контроле руководства страны, органов законодательной и исполнительной власти.

По мнению парламентария, цели и задачи в этой сфере, отраженные в национальном проекте «Демография», должны быть достигнуты путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, в том числе по месту жительства и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития инфраструктуры.

«Проблемы развития детско-юношеского спорта недавно обсуждались на заседании президиума Экспертного совета по физической культуре и спорту при нашем Комитете. Совместно с Министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом мы запланировали провести в этом году заседание Экспертного совета на тему «Развитие детского и юношеского футбола в Российской Федерации», — рассказал Александр Варфоломеев.

Сенатор привел статистические данные по реализации нацпроекта «Демография», согласно которым основным ресурсом для увеличения доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, является вовлечение в физкультуру и спорт экономически активного населения.

«Для этого важны наличие доступной инфраструктуры рядом с местом проживания или работы, проведение пропаганды здорового и активного образа жизни, предоставление налоговых льгот и вычетов для граждан, занимающихся физкультурой и спортом», — перечислил парламентарий.

По мнению Александра Варфоломеева, в федеральном законодательстве пока еще отсутствует системность и соподчиненность основных понятий в области физической культуры и спорта. Это касается и массового, и детско-юношеского спорта. «Необходимо выработать единую и понятную профессиональному сообществу терминологию с закреплением ее на законодательном уровне», — считает он.

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, эксперты в сфере физкультуры и спорта.

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