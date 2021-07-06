Ход реализации долгосрочной программы развития РЖД рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Кутепов провел парламентские слушания.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел в формате видеоконференции парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года».

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В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан члены Комитета СФ Игорь Панченко ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области и Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов, представители региональных органов исполнительной власти, отраслевых предприятий, общественных и научных организаций.

Андрей Кутепов указал, что обсуждаемые вопросы важны как для развития железнодорожной отрасли, так и экономики страны в целом. «Совсем недавно мы обсудили динамику развития сети автомобильных дорог и региональных аэропортов. Благодаря нашей совместной работе в 2019 – 2020 годах удалось законодательно урегулировать целый ряд проблем, связанных с проектно-сметной документацией, ценами на строительные материалы и работы. Введены каталоги новых строительных материалов и технологий. Упрощен целый ряд согласительных процедур, связанных с изъятием земельных участков под строительство линейных объектов, которые входят в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Также связанных с особенностями реконструкции, капитального ремонта линейных объектов в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и целый ряд других вопросов, которые позволяют значительно сократить сроки выполнения плановых мероприятий Комплексного плана».

Долгосрочной программой развития РЖД до 2025 года предусмотрены мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта

Андрей Кутепов отметил, что долгосрочной программой развития РЖД до 2025 года также предусмотрены мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта. В этой связи нормы, установленные Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» также распространяются на них. Сенатор подчеркнул, что развитие БАМа и Транссиба должно быть синхронизировано с энергообеспечением этих магистралей, однако согласование с Минтрансом, Минэнерго, РЖД и ПАО «Россети» графика строительства объектов энергоснабжения произведено без детализации в части объектов железнодорожной инфраструктуры. Соответствующие изменения не внесены в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2025 года. Данные мероприятия необходимо учесть в утверждаемых ежегодно схемах и программах развития Единой энергетической системы России и электроэнергетики субъектов РФ. Сенатор также затронул тему выпадающих доходов регионов, которые прилегают к Транссибу и БАМу. Важными моментами в функционировании железнодорожного транспорта являются состояние подвижного состава и взаимодействие субъектов перевозочного процесса, подчеркнул Андрей Кутепов.

Парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»

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Андрей Кутепов

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Игорь Панченко

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Парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»

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Парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»

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Парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»

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Парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»

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Парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»

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Андрей Кутепов

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Парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»

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Парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»

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Парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»

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Парламентские слушания на тему «О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»

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Вадим Михайлов проинформировал о ходе реализации долгосрочной программы развития РЖД в условиях пандемии. «Мы видим хорошие перспективы по грузовым перевозкам до конца года. К сожалению, в связи с ограничениями по коронавирусу пассажирские перевозки не достигли уровня 2019 года, хотя превысили уровень 2020 года. Исходя из параметров, подготовленных Министерством экономического развития, мы откорректировали долгосрочную программу».

Участники парламентских слушаний рассмотрели вопросы реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, ход выполнения программы по обновлению подвижного состава, соблюдение природоохранных требований.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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