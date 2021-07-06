Т. Гигель: В Республике Алтай создан единый волонтерский штаб для помощи медикам и гражданам в борьбе с пандемией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во встрече добровольческих организаций региона.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие во встрече представителей республиканских добровольческих молодежных организаций, посвященной борьбе с пандемией. Волонтеры выразили желание объединиться и сообща помогать медикам и нуждающимся гражданам.

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В своем выступлении сенатор отметила, что нужно мобилизовать силы всех волонтерских центров для помощи людям. «Есть необходимость активизировать работу автоволонтеров по доставке лекарственных препаратов амбулаторным больным, подвозу медицинских работников к пациентам, доставке маломобильных граждан в пункты вакцинации, повышению информированности жителей Республики Алтай», — сказала Татьяна Гигель.

Парламентарий поблагодарила волонтеров за готовность приложить свои усилия и оказать поддержку в сложившейся ситуации.

Татьяна Гигель приняла участие во встрече добровольческих организаций региона

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Татьяна Гигель приняла участие во встрече добровольческих организаций региона

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Татьяна Гигель приняла участие во встрече добровольческих организаций региона

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Татьяна Гигель приняла участие во встрече добровольческих организаций региона

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Татьяна Гигель приняла участие во встрече добровольческих организаций региона

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По итогам встречи создан единый штаб волонтерского движения, который возглавила председатель Молодежного парламента Республики Алтай Алена Кудачинова.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы, почетный гражданин Республики Алтай Владимир Шаманов, депутат регионального парламента Владислав Рябченко, глава Майминского района Республики Роман Птицын и др.

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