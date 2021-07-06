Торжественный вечер по случаю 300-летия Кузбасса

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья!

Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории нашей страны – 300-летие Кузбасса.

Сердечно поздравляю вас с праздником – с праздником в честь легендарного шахтёрского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность, и, безусловно, в честь всех, кто живёт и работает здесь сегодня, приумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъём целых отраслей и территорий России невозможно переоценить.

300 лет назад русский рудознатец – так тогда их называли – Михайло Волков открыл на берегах Томи первый пласт угля, тем самым положил начало славной летописи одного из самых крупных угольных бассейнов мира. Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного индустриального рывка страны. В Кемерове и Новокузнецке, Прокопьевске и Анжеро-Судженске, Междуреченске, других городах и посёлках добыча угля, руды, производство металла стали основой не только их развития, но и промышленного потенциала всей страны.

Мощь Кузбасса кратно возросла в период Великой Отечественной войны. В суровые годы жесточайших испытаний здесь, в Кузбассе, было сделано то, что казалось невозможным. Мы знаем, что на нацистов работал тогда потенциал практически всей покорённой ими Европы, и эта грандиозная, уже экономическая битва была выиграна в том числе и здесь, в Кузбассе. В кратчайшие сроки развёрнуты эвакуированные и построены новые предприятия. Страна была надёжно обеспечена углём и металлом, другой важнейшей продукцией.

Люди в полную силу проявили свой сибирский, кузбасский характер. Добровольцы и бойцы сибирских дивизий стойко сражались на фронтах, а в тылу трудились самоотверженно, не жалея себя, в том числе женщины и совсем молодые ребята, подростки выполняли тяжёлую работу в шахтах и у станков, вместе со всем советским народом приближали и одержали Великую Победу.

Дорогие друзья!

Задачи, которые решает современный Кузбасс, направлены на его дальнейшее широкое и – хочу подчеркнуть это – сбалансированное, эффективное развитие.

Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места, и не только в традиционных для региона отраслях – добыче угля, металлургии, химической сфере, но и в лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве, в транспортном секторе и туристическом комплексе.

Назову конкретную цифру. В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест. Особая роль здесь принадлежит инфраструктурным проектам, которые «сшивают» пространство нашей страны, делают более прочными связи между территориями.

Так, крайне важна для Кузбасса, для других регионов Сибири и Дальнего Востока России модернизация БАМа и Транссиба. Мы уже нарастили здесь темпы работы и будем строго отслеживать ход реализации проекта.

Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса.

Мы, конечно, знаем, что Новокузнецк, например, входит в число двенадцати промышленных центров России, где к 2024 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20 процентов. Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят так же остро.

Повышение качества жизни в городах и сёлах Кузбасса, их благоустройство – это наш безусловный приоритет. Нужно создавать места в детских садах и яслях, ремонтировать и открывать новые школы – только что губернатор докладывал мне о том, что такая работа проводится, идёт. Необходимо повышать уровень профессионального образования в колледжах и университетах, улучшать работу поликлиник, больниц.

Сейчас только побывал на строительной площадке культурно-образовательного комплекса. Он станет одним из четырёх крупных культурных кластеров России. Они возводятся сейчас в Севастополе, Владивостоке, Калининграде, и, честно говоря, так и планировалось – три таких центра планировалось создать. Но по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва принято решение создать ещё один такой мощный кластер здесь, в Кемерове. И думаю, что Кузбасс, который так много сделал для развития мощи страны, заслужил от неё такой подарок.

Жители Кузбасса и всей огромной территории Сибири смогут знакомиться с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих музеев страны – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея. Здесь будут действовать детские школы искусств и филиалы лучших в России учебных заведений в сфере культуры для вас, для ваших детей и внуков.

Символом позитивных перемен в жизни региона стал и новый ледовый дворец «Кузбасс», где мы собрались и сейчас состоится праздничный концерт. Здесь будут проходить спортивные соревнования самого высокого уровня, готовиться профессиональные команды, сделает первые шаги в спорте подрастающее поколение и, что очень важно, смогут заниматься физкультурой жители города и области.

Дорогие друзья!

В марте этого года Правительство России совместно с губернатором и его командой, руководством области приняли Программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Она основана на конкретных инициативах и проектах, которые принесут ощутимую пользу жителям области.

Кроме тех направлений, о которых уже было сказано, приоритетами станут строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерова, обновление систем общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей туристического курорта Шерегеш. Уверен, эта программа будет выполнена в полном объёме.

У Кемеровской области – Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. И этот потенциал обязательно будет реализован, чтобы все, кто живёт на этой прославленной шахтёрской земле, почувствовали изменения к лучшему.

Что хотелось бы добавить. Такие перемены возможны и будут реализованы только с вашим активным участием. Знаю, что вы умеете преодолевать трудности, идти вперёд, добиваться успехов. Шахтёрская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов – все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса.

Верю, что вместе мы добьёмся поставленных целей – ради настоящего и будущего, ради наших детей, ради нашей России.

С праздником, Кузбасс!

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