Source: Russia Federal Space

#РГАНТД#Памятная дата#История06.07.2021 08:22

Самый тяжелый космический аппарат

55 лет назад, 6 июля 1966 года, на околоземную орбиту был выведен научно-исследовательский спутник «Протон-3» массой 12,2 тонны. История создания серии космических аппаратов «Протон» следующая. С 1962 г. в ОКБ-52 (ныне — ВПК «НПО машиностроения») велась разработка межконтинентальной баллистической ракеты УР-500. Вскоре главный конструктор ОКБ-52 Владимир Николаевич Челомей предложил создать на базе этой МБР ракету-носитель грузоподъемностью более 10 тонн. Такой мощной ракеты в Советском Союзе еще не было.

Работы по новой ракете велись очень активно. Подходило время для проведения летно-конструкторских испытаний ракеты. Возник вопрос — что запускать на ней в космос? Либо габаритно-весовой макет, по сути, пустую болванку, либо попытаться в кратчайшие сроки сделать полноценный спутник. И такой космический аппарат был создан менее, чем за год. Научную аппаратуру для него разработали и изготовили сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Руководителем разработки научного оборудования являлся Илья Давидович Раппопорт.

В НИИЯФ был создан прибор СЭЗ-14 (Спектр, Энергия, Заряд до 1014 эВ) весом около 7 тонн. В состав прибора входил калориметр, а также детекторы заряда частиц в виде ионизационных камер и мишени из графита и железа, в которых происходило взаимодействие частиц с веществом. СЭЗ-14 предназначался для изучения энергетического спектра и химического состава галактических космических лучей сверхвысоких энергий.

Прибор СЭЗ-14 устанавливался на первых трех спутниках «Протон». Всего же в 1965–1968 годах были запущены четыре аппарата «Протон». Кстати, это название придумали ученые-физики НИИЯФ. Оно пришло само собой — название самой тяжелой элементарной частицы — протон. Более того, разработчики мощной ракеты УР-500 хотели назвать ее «Геркулес» или «Атлант», но название «Протон» перешло и к ракете.

Источник: РГАНТД

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