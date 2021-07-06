Source: Russia – Council of the Federation

К сожалению, дискуссии не было, заявил глава сенаторской части российской делегации.

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста в связи с включением в повестку неконструктивных резолюций. И сенаторы Российской Федерации, и депутаты Государственной Думы отключились от видеоконференции пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ и прекратили свою работу.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ, руководитель сенаторской части российской парламентской делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Как пояснил сенатор, на обсуждение пленарного заседания ПА ОБСЕ в последний момент в нарушение процедурных правил были внесены неконструктивные резолюции. В частности, одна из них касалась Республики Беларусь, а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер.

Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе, в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам

Российская делегация выступила против принятия этих резолюций, но голосование состоялось, причем с нарушением Регламента Ассамблеи, сказал он. «Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе, в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты. Руководитель нашей делегации Петр Толстой вышел из зала в знак протеста», — проинформировал Владимир Джабаров.

«Мы глубоко возмущены ситуацией и в поддержку главы российской делегации приняли решение отключиться от трансляции. И мы, и наши коллеги из Государственной Думы».

Участие сенаторов РФ в ежегодной сессии ПА ОБСЕ

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Григорий Карасин

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Инна Святенко

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Владимир Джабаров

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Участие сенаторов РФ в ежегодной сессии ПА ОБСЕ

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Участие сенаторов РФ в ежегодной сессии ПА ОБСЕ

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Участие сенаторов РФ в ежегодной сессии ПА ОБСЕ

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Григорий Карасин

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Участие сенаторов РФ в ежегодной сессии ПА ОБСЕ

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Участие сенаторов РФ в ежегодной сессии ПА ОБСЕ

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При этом Владимир Джабаров отметил, что российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ. Сенатор сообщил, что, в итоге Председателем ПА ОБСЕ была избрана шведская парламентарий Маргарэт Седерфельт. Всего с перевесом в 2 голоса она победила представительницу Норвегии Кари Хенриксен.

В состав российской делегации входят председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ по социальной политики Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области и член Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области приняли участие в пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

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