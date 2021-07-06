Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Союз МС07.07.2021 01:30

Пять лет «модернизированным системам»

5 лет назад, 7 июля 2016 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-01». На его борту — международный экипаж в составе космонавта Роскосмоса Анатолия Иванишина, астронавта JAXA Такуя Ониси и астронавта JAXA Кэтлин Рубинс.

«Союз МС» — новая модернизированная версия космического корабля «Союз ТМА-М». Модернизация систем и конструкции кораблей «Союз ТМА-М» проводилась с целью улучшения их технико-эксплуатационных характеристик путем замены устаревших бортовых систем, что в конечном итоге повысило отказоустойчивость, надежность и безопасность.

Модернизация систем и конструкции, внедренная в настоящее время на кораблях «Союз МС», началась еще на кораблях «Союз ТМА-М», при этом начиная с корабля:

«Союз ТМА-03М» установлен дополнительный пятый блок аккумуляторной батареи, увеличена площадь фотоэлектронных преобразователей (ФЭП), использованы ФЭП с повышенным КПД, внедрена модернизированная система записи информации СЗИ-М;

«Союз ТМА-04М» установлена дополнительная противометеороидная защита на бытовой отсек; заменен светильник СМИ-4 на светодиодную фару (СФОК), заменена система связи и пеленгации «Рассвет-М» на модернизированную систему «Рассвет-3БМ», позволяющую обеспечить определение координат места посадки СА со встроенного приемника глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS и передачу их в поисково-спасательную команду (ПСК) и ЦУП при помощи спутниковой системы «Коспас-Сарсат»;

«Союз ТМА-08М» введены в состав стыковочного агрегата дублирующие двигатели электроприводов стыковочного механизма и механизма герметизации стыка.

Корабль новой модификации «Союз МС» создан в результате глубокой модернизации корабля «Союз ТМА-М». Помимо перечисленных выше изменений на корабле «Союз МС» внедрены:

Единая командно-телеметрическая система вместо бортовой командной радиотехнической системы «Квант-В». Новая командная радиолиния обеспечивает прием сигналов через спутники-ретрансляторы «Луч-5», благодаря чему значительно увеличиваются зоны радиовидимости кораблей — до 70% от длительности витка;

аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS в состав СУДН и исключена аппаратуры радиоконтроля орбиты;

современная бортовая радиотехническая система сближения и стыковки «Курс-НА». По сравнению с более ранней версией «Курс-А» она обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля один тип радиоантенн;

цифровой передатчик видеосигнала в телевизионную систему «Клест-М» что позволяет обеспечивать обмен цифровой информацией между кораблем и станцией по радиолинии;

внедрена новая схема размещения двигателей причаливания и ориентации (при этом обеспечивается выполнение программы полета при отказе одного из двигателей ДПО или одного топливного коллектора);

в состав бортовой аппаратуры взамен снимаемого с производства оборудования также вошел новый цифровой блок управления резервным контуром разработки РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), модернизированный блок датчиков угловых скоростей БДУС-3А;

благодаря применению новых наземных и бортовых радиотехнических систем стало возможным использование современных протоколов передачи информации, в результате чего улучшилась стабильность работы системы управления корабля.

Внешняя конфигурация «Союза МС» полностью соответствует кораблям двух предыдущих серий. Он состоит из трех отсеков: приборно-агрегатного, бытового и спускаемого аппарата. Длина — 6,98 м, максимальный диаметр — 2,72 м, диаметр жилых отсеков — 2,2 м.

Стартовая масса корабля — 7,22 т, масса спускаемого аппарата — около 2,9 т, масса полезного груза — до 100 кг (при экипаже из трех человек). «Союз МС» рассчитан на экипаж до трех человек (при росте космонавта 150-190 см и весе 50-95 кг). Полетный ресурс — 200 суток. Стыковка с Международной космической станцией может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме управления (командиром корабля).

В настоящее время к Международной космической станции пристыкован транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-18», названный именем Юрия Алексеевича Гагарина. В этом году запланировано еще два полета: в октябре — «Союз МС-19» и декабре — «Союз МС-20».

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