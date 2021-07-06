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#НПО Энергомаш#ИСРД#Протон-ПМ#Иван Краснов06.07.2021 19:59

Протон-ПМ обучает сотрудников проектному управлению

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») запустила курс целевого назначения «Введение в управление проектами». Цель обучения — повысить бизнес-навыки сотрудников и познакомить их с работой в специализированной информационной системе ИСРД. Программа рассчитана на руководителей, администраторов и кураторов проектов, сотрудников, обучающихся по Президентской программе, а также молодых активистов, которые будут инициировать и воплощать перспективные идеи. Обучение прошли около 30 работников предприятия.

Полученные знания помогут управлять проектами: учитывать потребности заинтересованных сторон, детально продумать этапы и оценивать риски, формировать бюджет, отслеживать реализацию. В реестр Протон-ПМ сегодня входят 11 приоритетных проектов, в том числе по основной тематике предприятия, по созданию обособленного литейного производства, по разработке и внедрению аддитивных технологий, программа «Перевод производственных мощностей на загородную технологическую площадку».

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Для нас важно работать в едином поле со всеми участниками интегрированной структуры, чтобы наши инициативы и решения находили поддержку у головной компании холдинга. Для этого мы знакомим сотрудников с регламентами НПО Энергомаш в области календарного планирования, мониторинга и управления рисками, даём базовые знания в сфере проектного управления. Уверен, это позволит повысить качество проработки новых идей и быстрее достигать целей».

Информационная система управления проектами НПО Энергомаш работает на базе программного обеспечения ProjectServer. ПО состоит из компонентов MS ProjectProfessional и предназначено для планирования и контроля проектов.

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