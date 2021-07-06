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#НПО автоматики#Андрей Мисюра#диверсификация06.07.2021 17:47

Презентация системы точного вождения на ИННОПРОМ-2021

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представило систему точного вождения для специализированной техники. Презентация состоялась 5 июля 2021 года на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021.

Разработка НПО автоматики позволяет технике точно двигаться по заданной траектории. Искусственный интеллект обеспечивает безопасное движение транспорта с оптимальными скоростями и минимизирует, либо полностью исключает человеческий фактор в части удержания курса.

Еще одна разработка — система управления прицепным и самоходным опрыскивателями, которая позволяет избирательно распылять удобрения и поливать растения. Система управления опрыскивателем учитывает уже обработанные площади и не позволяют технике дважды полить одну область. В случае если машина отклонится от курса, разработка НПО автоматики выключит форсунки над обработанной зоной. По словам генерального директора предприятия Андрея Мисюры, такие комплексы устройств сделают работу аграриев эффективнее.

«Сельскохозяйственной технике, будь то зерноуборочный комбайн, пропашной трактор или опрыскиватель, нужно обеспечить максимально точное движение по заданной траектории, чтобы сэкономить топливо и уменьшить время обработки поля. В связке с системой полива будет исключен перерасход гербицидов или воды. Система точного вождения создана на базе ГЛОНАСС и технологии инерциальных навигационных систем», — сказал Андрей Мисюра.

Как отмечают специалисты уральского предприятия, в стадии разработки находится еще одна «умная» система для аграриев — избирательное распыление. НПО автоматики создает специальные датчики, которые будут установлены на форсунки опрыскивателя и смогут отличать культурные саженцы от сорняков. С их помощью техника будет разбрызгивать химикаты только на те растения, которые нужно уничтожить.

В этот же день на стенде Свердловской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии между НПО автоматики и Уральским государственным медицинским университетом.

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