О. Цепкин обсудил в Челябинской области вопросы организации безопасного дорожного движения и благоустройства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в регионе.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области провел прием граждан в регионе.

В мероприятии также участвовали специалисты администраций муниципалитетов, из которых поступали обращения, и представители профильных ведомств.

Большая часть вопросов, с которыми южноуральцы обратились к сенатору, касалась организации безопасного дорожного движения и благоустройства. В частности, речь шла о ремонте дорог к садоводческим некоммерческим товариществам г. Магнитогорска, работе общественного транспорта, обустройстве остановки и пешеходного перехода.

Олег Цепкин провел прием граждан в регионе

После обращения Олега Цепкина к главе администрации города дороги, находившиеся в аварийном состоянии, были отремонтированы.

«Совместно с администрацией Магнитогорска удалось восстановить покрытие нескольких дорог за короткий срок, чтобы у горожан была возможность комфортно добираться до садовых участков. Остальные обращения в настоящий момент еще находятся в работе, однако у людей есть понимание, когда и как их заявление будет исполнено», — подвел итоги приема сенатор.

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