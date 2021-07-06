О. Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проконтролировал ход уборочных и дорожных работ, а также водоснабжение жителей района.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район. Сенатор ознакомился с ходом уборочной кампании.

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Парламентарий отметил, что уборка зерновых уже началась, собрано 2,5 тыс. тонн зерна. По прогнозу, валовой сбор зерновых и зернобобовых в районе составит свыше 155 тыс. тонн. «Под урожай этого года засеяно свыше 119 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых, технических культур. В АПК Краснокутского района работают 85 сельхозтоваропроизводителей», — сказал парламентарий.

Сенатор побывал на полях одного из крестьянско-фермерских хозяйств, где идет уборка озимых культур. Он пообщался с механизаторами и вручил им благодарственные письма и ценные подарки.

В рамках поездки Олег Алексеев также проконтролировал ход ремонта автомобильных дорог. По его словам, в Краснокутском районе в этом году приведут в порядок 10 километров дорог регионального подчинения. Три километра муниципальных дорог уже отремонтированы, в ближайшее время начнется ремонт сельских дорог.

Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

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Кроме того, сенатор проверил, как осуществляется водоснабжение жителей района. Во время жаркой погоды бывают перебои по причине заиливания подземных скважин. Парламентарий осмотрел Ахмато-Лавровское водохранилище, из которого идет водоснабжение Красного Кута и соседних сел.

«Сейчас на Ахмато-Лавровском водохранилище по федеральному проекту «Чистая вода» ведется строительство станции очистки воды производительностью 5000 кубометров в сутки, чтобы максимально закрыть потребности жителей в качественной воде. Завершить строительство должны к декабрю текущего года», — подытожил Олег Алексеев.

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