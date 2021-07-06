Олег Матыцин: «Приказом Минспорта России создан оперативный штаб по подготовке и участию российских спортсменов в Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония)»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 июля, в Министерстве спорта Российской Федерации под председательством Министра спорта Олега Матыцина и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова состоялось заседание штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.

В мероприятии приняли участие представители Минспорта России, Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального научного центра физической культуры и спорта, общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Олег Матыцин сообщил, что приказом Минспорта России создан оперативный штаб по подготовке и участию российских спортсменов в Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония). В штаб под руководством Олега Матыцина вошли представители Министерства спорта Российской Федерации, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального медико-биологического агентства, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и ряда федеральных ведомств. Оперативный штаб будет работать с 15 июля по 15 августа 2021 года.

В ходе заседания обсуждался заключительный этап подготовки российских спортсменов к Играм в Токио.

«Сейчас идёт заключительный этап подготовки российских спортсменов к Играм в Токио. Мы очень благодарны спортсменам, что в такой непростой период времени они завоевали 278 лицензий. Хотя обстановка достаточно сложная и количество дисциплин меняется. Тем не менее, почти по всем видам спорта планы выполнены. Исключение составляет ряд командных видов», – отметил Олег Матыцин.

«В самое ближайшее время спортсмены поедут на базы, многие уже там находятся. С 18 июня на территории баз был введён режим обсервации, как в период первой волны коронавируса. Обращаю внимание на максимальную дисциплину и контроль над поведением спортсменов, тренеров и всего обеспечивающего персонала. Мы не должны допускать никаких рисков заболеваний, которые могут помешать выступлению нашей сборной», – подчеркнул Олег Матыцин.

Министр заявил, что вакцинация спортсменов идёт в плановом режиме, чтобы минимизировать риски заболеваний: «Уже более 50% спортсменов вакцинированы, около 20% – переболели, кто-то имеет противопоказания. Наша задача, чтобы команда была максимально защищена. Некоторые члены сборной ещё не успели сделать прививку, так как в соревновательный период не было возможности соблюсти определённый регламент активности при вакцинации».

Станислав Поздняков отметил, что штаб проделал огромную работу по обеспечению подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм.

«Мы провели всем штабом большую работу, подготовка к этим Играм называется «плановый цейтнот», – подчеркнул президент ОКР. – Ровно год назад узнали, что Игры перенесут. Потом мы находились в некотором «информационном вакууме», был вопрос, как будем готовиться. В какой-то период было маловерие, и все думали, что Игры отменят. Потом начался бег – нужно было быстро подготовиться к заключительным соревнованиям, быстро спланировать заключительный этап подготовки. Организовывали логистику перелёта – план Б, и он сработал. Мы перенесли большое количество тренировочных мероприятий из Токио на Дальний Восток, и здесь тоже включалась логистика».

Глава ОКР рассказал о строгих мерах безопасности, действующих в Токио. «Наш передовой отряд уже там (в Токио) и передает информацию о крайне строгих мерах по передвижениям. Задействованы практически все меры безопасности, все камеры работают. К человеку, выходящему за пределы «пузыря», в тот же момент подходят сотрудники специальных служб и возвращают его на место. Хочу призвать вас и спортсменов четко соблюдать все директивы, – заявил Станислав Поздняков. – По тем данным, которые мы получаем, церемония открытия Игр пройдёт полностью без зрителей. Присутствовать смогут только участники Олимпийских игр, представители МОК и представители Оргкомитета Игр. В этой части безопасность будет соблюдаться крайне высокая».

Пресс-служба Минспорта России

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