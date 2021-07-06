Олег Матыцин обсудил с представителями общественных организаций мероприятия в поддержку российских олимпийцев

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 июля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин встретился с представителями спортивных некоммерческих организаций и физкультурно-спортивных обществ. Главной темой встречи стала поддержка российской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх.

В мероприятии, которое прошло в Минспорте России, приняли участие представители Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Всероссийской федерации школьного спорта, Российского союза молодёжи, молодёжной организации «Молодёжка ОНФ», Национального фитнес-сообщества, Российских студенческих отрядов, Российского студенческого спортивного союза, Российского движения школьников, федерального оператора ГТО, Национального бегового движения, Паралимпийского комитета России, Федерального агентства по делам молодёжи, Российского союза боевых искусств, Российского союза спортсменов, физкультурно-спортивных обществ «Динамо», «Локомотив», ДОСААФ России, Добровольного физкультурного союза и других.

23 июля в Токио (Япония) стартуют Игры XXXII Олимпиады. Впервые Игры будут проходить на фоне беспрецедентных ограничений: болельщики не смогут сопровождать сборную, чтобы поддержать спортсменов во время соревнований. Российским спортсменам придётся выступать в условиях двухлетнего запрета на использование национальных символов. Поэтому поддержка всей России особенно важна и будет не только объединять страну, но и давать нашим спортсменам дополнительную энергию и мотивацию.

«До начала Олимпийских игр остаётся чуть больше двух недель. Мы можем гордиться тем, что наши спортсмены завоевали 278 олимпийских лицензий. В Токио поедут почти 350 российских спортсменов. Подготовка к Играм была и остаётся очень сложной. Она была продлена на год в связи с переносом Игр. Кроме того, остаётся опасность распространения коронавируса, и наша команда тренируется сейчас практически в режиме обсервации, со строгим контролем тестирования», – сказал Олег Матыцин.

«Спортсменам необходима поддержка страны. Очень важно поддержать нашу сборную, объединить страну вокруг идеи спорта и Олимпийских игр. Наша задача – создать атмосферу единения, поддерживать наших олимпийцев здесь, в России, говорить об их достижениях, рассказывать об их подвигах. Олимпийские ценности – солидарность, взаимоподдержка, вера друг в друга – всегда были и остаются непреходящими. Абсолютно уверен в том, что вместе нам удастся помочь нашей команде почувствовать энергию всей страны», – отметил Министр.

Поддержать российских спортсменов во время Олимпийских и Паралимпийских игр также призвала трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина. «В некоторых видах спорта выступать при пустых трибунах практически невозможно. Отсутствие на Олимпиаде российских государственных символов – это удар по спортсменам. Наша задача — поддержать их, показать, что мы их любим и будем всегда поддерживать и болеть за них», – сказала прославленная спортсменка.

В целях поддержки российских олимпийцев дан старт народному проекту «Верим в Россию!». Ассоциация студенческих спортивных клубов России и Всероссийская федерация школьного спорта инициировали всероссийский флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Любой человек в нашей стране, который захочет поддержать российских олимпийцев, сможет спеть один из хитов и опубликовать в своих соцсетях эту видеозапись с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Позже видеозаписи будут объединены в единую ленту, которая покажет масштаб народной поддержки спортсменов.

На встрече был презентован народный проект «Верим в Россию!». Участники предложили свои мероприятия, направленные на создание возможностей для любого жителя России присоединиться к движению в поддержку российских олимпийцев. Общественные организации планируют провести кампании в социальных сетях для привлечения людей к поддержке российских спортсменов. Для этого будут проведены конкурсы, созданы баннеры и видеоролики, аватарки и маски для соцсетей с флагом Российской Федерации и олимпийскими кольцами. Также активно будут распространяться информация о российских олимпийцах, статьи и новости о выступлении сборной команды России в Токио.

«Сейчас наши активисты, участники фестиваля «Российская студенческая весна», готовят видеоролик в поддержку олимпийской и паралимпийской сборных. Мы пригласим к акции большую молодежную аудиторию – пользователей соцсетей. Например, разработанные специальные маски можно применить для создания аватарок. Тогда интернет-пространство будет расцвечено цветами нашего триколора, чтобы даже на расстоянии передать сборной заряд поддержки, веры в победу и ощущение единства с многомиллионной аудиторией болельщиков», – предложил председатель Российского союза молодёжи, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Красноруцкий.

«Министерство спорта поддерживает предложенные инициативы и окажет содействие в их реализации, – подчеркнул Олег Матыцин. – При этом мы не ограничиваем поддержку наших олимпийцев только спортивным сообществом. Задача максимально широкая – чтобы благодаря спорту все граждане нашей страны ещё раз почувствовали, что мы едины. Спорт в этот период времени станет символом единения и здорового образа жизни».

Фото:

Пресс-служба Минспорта России

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