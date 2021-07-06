Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Спектр-РГ#ИКИ РАН06.07.2021 10:28

НПО Лавочкина удостоено премии имени Марселя Гроссмана

На 16-ой международной конференции Marcel Grossmann Meeting награду Марселя Гроссмана получило Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») за создание российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», прорывные результаты которой внесли существенный вклад в развитие науки о строении Вселенной. В конференции приняли участие более 1200 исследователей со всего мира.

В 2021 году премия присуждена «за создание лучшей в мире карты всего неба в рентгеновских лучах, за открытие миллионов неизвестных ранее сверхмассивных черных дыр на космологических расстояниях, за регистрацию рентгеновского излучения от десятков тысяч скоплений галактик, заполненных в основном „темным веществом“, и за возможность детального исследования роста крупномасштабной структуры Вселенной в эпоху доминирования „темной энергии“»:

НПО Лавочкина за создание космического аппарата, на борту которого установлены рентгеновские телескопы орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», за организацию ее вывода в космос, управление полетом и прием информации с обсерватории в течение двух лет;

Институту внеземной физики Общества имени Макса Планка (MPE, Германия) за создание уникального рентгеновского телескопа с оптикой косого падения eROSITA;

Институту космических исследований Российской академии наук за разработку общей концепции и научной программы орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» и головную роль в создании рентгеновского телескопа ART-XC.

Церемония награждения прошла в дистанционном формате. Мероприятие транслировалось в онлайн-режиме и собрало участников из разных уголков планеты. В текущем году на престижную международную награду в области релятивистской астрофизики было подано более тысячи заявок, организаторами проделана огромная работа по отбору победителей.

От имени НПО Лавочкина награду принимал Александр Ширшаков, первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор. От MPE — Петер Предель, научный руководитель (до 2020 года) телескопа eROSITA, одного из двух инструментов на борту обсерватории «Спектр-РГ». От ИКИ РАН — Рашид Сюняев, научный руководитель проекта «Спектр-РГ», научный руководитель отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН.

НПО Лавочкина приветствовало участников церемонии из легендарного музея предприятия в окружении лучших примеров рекогносцировочных космических миссий. Все выступающие были солидарны в том, что своим успехом обсерватория «Спектр-РГ» обязана профессиональной сплоченной команде тысяч людей, которые внесли и вносят свой вклад в реализацию этого масштабного проекта.

Премия Марселя Гроссмана с 1985 года вручается ученым и учреждениям, совершившим открытие мирового значения в области гравитационной физики и астрофизики. Впервые премия была учреждена после того, как математик Марсель Гроссман, близкий соратник Альберта Эйнштейна, разработал математические основы общей теории относительности. С тех пор ее вручают заслуженным деятелям каждые 3 года на конференции Marcel Grossmann Meeting.

Лауреатами этой награды в прошлые годы были выдающиеся математики, физики и астрономы: Стивен Хокинг, Роджер Пенроуз, Субраманьян Чандрасекар, советские академики Исаак Халатников и Яков Синай и другие. Мы гордимся тем, что сегодня в ряд лауреатов международной премии Марселя Гроссмана заслужено вступило НПО Лавочкина!

Обсерватория «Спектр-РГ», разработанная НПО Лавочкина, — единственный на сегодня инструмент астрофизических наблюдений в рентгеновском диапазоне, позволяющий с беспрецедентным разрешением разглядеть объекты в плоскости и центре Галактики, рассмотреть и открыть новые скопления звезд и галактик, квазары, пульсары и остатки сверхновых, увидеть три миллиарда черных дыр. На его борту работают два уникальных рентгеновских телескопа: российский ART-XC имени М.Н. Павлинского и телескоп eROSITA, созданный в Германии.

За два года непрерывной работы обсерватория «Спектр-РГ» совершила три полных обзора небесной сферы, построила сверхчувствительную карту неба в рентгеновском диапазоне. Телескопы уже обнаружили рентгеновские лучи от сотен тысяч скоплений галактик, открыли более миллиона ранее неизвестных квазаров — активных ядер галактик. Полученная карта рентгеновских источников ещё десятилетия будет являться лучшей в мире. Полученные данные составят основу сотен и тысяч будущих научных статей, а возможно и внесут коррективы в фундаментальные основы астрофизики.

Все это — только первые данные. Сканирование неба продолжается и сегодня, над управлением обсерватории продолжают работу специалисты НПО Лавочкина. Телескопам на борту «Спектр-РГ» предстоит еще пять обзоров небесной сферы, которые дополнят карту новыми источниками и увеличат её разрешение. В будущем с помощью «Спектр-РГ» ученые будут решать множество других научных задач. Одна из них связана с главной загадкой современной науки: изучение природы и распределения невидимого темного вещества и действием темной энергии, ускоряющей темпы расширения Вселенной.

Поздравляем работников НПО Лавочкина, кооперацию и всю международную команду этого поистине уникального проекта! За каждым космическим аппаратом стоит работа тысяч людей: проектантов, конструкторов, монтажников, испытателей… В каждый пиксель, составляющий карту рентгеновского неба, вложен кропотливый труд сотен ученых, конструкторов и инженеров!

Неоценимый вклад работников НПО Лавочкина в мировую историю находит признание с каждым прорывным открытием обсерватории «Спектр-РГ», приближающим человечество к пониманию нашей Вселенной!

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