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#Красмаш#Конкурс06.07.2021 22:12

На Красмаше отобраны финалисты конкурса «От идеи – к делу»

Активисты Молодёжного совета Красноярского машиностроительного завода (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») подвели итоги отборочного тура конкурса проектов «От идеи к делу». Мероприятие стартовало в середине июня 2021 года, предложив заводчанам на выбор несколько тематик, по которым можно повысить эффективность завода в той или иной области:

Цифровая трансформация: внедрение инструментов по снижению трудоёмкости, адаптации, документообороту, охране труда и т.д. с помощью цифровых технологий;

проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий, в том числе 9 мая, 8 марта, 23 февраля, Дня машиностроителя, Дня защиты детей, Дня молодёжи, организация различных конкурсов и форумов и др.;

адаптация работников молодого и среднего возраста: переобучение, программа наставничества, профориентационные программы и др.;

окружающая среда: модернизация цеха, переоборудование, питание, зоны отдыха и др.;

взаимодействие с профсоюзной организацией.

Для участия в финальном туре были отобраны пять претендентов:

Иван Воронович, цех № 27 (проект «Повышение квалификации и переподготовка рабочих»);

Дмитрий Соколов, цех № 32 (проект под названием #Простые люди);

Лилия Ащепкова, цех № 65 (проект «Вода как оптимальное условие труда»);

Андрей Григорьев, отдел № 113 (проект «Видеокурс по внедрению основ теории решения изобретательских задач»);

Светлана Кондратьева, цех № 8 (проект «Профсоюз наше все»).

Поздравляем красмашевцев, чьи идеи доказали свою жизнеспособность и, надеемся, в будущем принесут пользу предприятию! 12 июля финалистам предстоит защита своих работ перед комиссией, в состав которой включены директор по персоналу и общим вопросам Сергей Русаков, руководители подразделений (№№ 77, 83, 113, 125, 129), председатель Молодёжного совета.

Авторы двух лучших проектов получат возможность пройти обучение в школе инженерно-управленческого кадрового резерва «Техноспецназ», а участник, занявший третье место, будет отмечен денежной премией в сумме 5000 рублей.

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