Минэнерго России, ФАС и представители угольной отрасли определят объёмы продаж угля на бирже

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, ‪6 июля. – Минэнерго России и ФАС России совместно с бизнес-сообществом определят минимальный объём продаж угля на бирже. Предполагается, что данная мера позволит повысить прозрачность ценообразования товара для потребителей, как внутри страны, так и в рамках Евразийского экономического союза.

При закупках угля для предприятий энергетики и муниципальных нужд возможен коррупционный сговор по ценам. Биржевая торговля является гибким инструментом, учитывающим состояние экономики, спрос и предложение на рынках товаров. Благодаря этому покупатели имеют возможность анонимно и независимо от места своего нахождения приобрести продукцию по справедливым рыночным ценам с гарантией поставки качественного товара. А продавцы получают дополнительный канал продаж и информацию о ценовых индикаторах.

Так, разрабатывается проект совместного приказа Минэнерго и ФАС «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже углей каменных, бурых и антрацита и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с углями каменными, бурыми и антрацитом хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках». Минимальная величина продаваемых на бирже углей будет составлять 10% от объема реализации.

Формирование стандартного биржевого контракта на поставку угля и продукцию его переработки связано также с рядом объективных методологических сложностей. В частности, это касается определения самого биржевого товара, так как марки угля могут различаться даже на одном и том же месторождении и у одного и того же поставщика. В связи с этим, по-прежнему, основной объем угля и продукции его переработки поставляется покупателю в рамках двусторонних договоров, заключённых между хозяйствующими субъектами.

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