Л. Глебова: Государство создает условия для развития институтов гражданского общества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в конференции «Участие общественных институтов в нормотворческой деятельности, связанной с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации: итоги и перспективы».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель СФ в Общественной палате Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики приняла участие в конференции Общественной палаты «Участие общественных институтов в нормотворческой деятельности, связанной с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации: итоги и перспективы». Мероприятие, приуроченное к годовщине принятия поправок к Конституции, провела секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

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Любовь Глебова отметила, что год назад, по сути, состоялось, официальное признание того уровня развития гражданского общества, которое потребовало системных мер поддержки государства не только в практической деятельности, но и на уровне конституционного обеспечения этого процесса.

«Гражданское общество заявило о себе в государственной политике как на уровне определения правил жизни, на уровне контроля этих правил, так и непосредственно в практической жизни, которую невозможно сегодня представить без некоммерческих организаций», – отметила сенатор РФ.

По словам сенатора, в настоящий момент можно выделить несколько форм поддержки некоммерческого сектора со стороны органов государственной власти. Во‑первых, это грантовая помощь некоммерческому сектору, которая строится на принципах партнерства государственных институтов, бизнеса и общества.

В каждом регионе создаются разные фонды по инициативе губернаторов и те, кто занимается благотворительской деятельностью

«Мы знаем об успешной работе Фонда президентских грантов. В каждом регионе создаются разные фонды по инициативе губернаторов и те, кто занимается благотворительской деятельностью, получают финансирование. Мы видим, как муниципальные органы создают свою систему грантовой поддержки. И мы можем прямо сказать, что сегодня объем грантовой поддержки является основным с точки зрения базы поддержки некоммерческих организаций», — сказала Любовь Глебова.

Во‑вторых, указала парламентарий, государство оказывает поддержку некоммерческим организациям, которые взяли на себя ряд социально значимых функций в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. «В течение последних полутора лет Совет Федерации совместно с Общественной палатой РФ ведет мониторинг активности НКО и объема их поддержки Правительством Российской Федерации. За время пандемии объем государственной поддержки некоммерческой сфере стал равен объему поддержки малого и среднего бизнеса», — отметила она.

В‑третьих, указала Любовь Глебова, появляются новые формы поддержки бизнеса, если он активно включается в жизнь некоммерческих организаций. «Во время пандемии организатором этого процесса стала Общественная палата. Бизнесу дали возможность в объеме, не превышающем один процент от выручки, не облагать налогом средства, если они направлены в те некоммерческие организации, которые входили в формируемый тогда реестр Министерства экономического развития РФ. Кстати, надо сказать, что появление такого реестра – тоже характерная черта того процесса, который называется ростом гражданской активности и развитием гражданского общества», — считает парламентарий.

По ее словам, в Совете Федерации уже второй год действует практика, когда регионы в Дни субъекта рассказывают и о том, как органы региональной власти создают на территориях условия для развития институтов гражданского общества. «Мы работаем с региональными общественными палатами, и можно сказать, что этот опыт становится все более и более интересным».

Сенатор отметила, что прошедший год оставил заметный след в развитии системы гражданского общества России. Важно осуществлять мониторинг практик законодательного обеспечения деятельности НКО, практико-ориентированной деятельности гражданских институтов, формирования мер поддержки исполнительной властью некоммерческого сектора.

В конференции также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева, ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.

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