К. Косачев принял участие в международной конференции по вопросам стратегической стабильности и разоружения

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации дал оценку перспективам российско-американских отношений и рассказал об основных положениях Стратегии национальной безопасности РФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в конференции с участием российских и американских экспертов по вопросам стратегической стабильности и разоружения, организованной Институтом США и Канады РАН и Комитетом по международной безопасности и контролю над вооружениями Национальной академии наук США (CISAC).

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

В ходе дискуссии были обсуждены проблемы российско-американских отношений после саммита в Женеве 16 июня 2021 года, а также вопросы контроля над вооружениями и судьбы основных соглашений в этой сфере.

Встреча лидеров России и США стала несомненным обоюдным успехом. Однако окончательный результат должен отразиться в деятельности росийско-американских переговорных механизмов на экспертном уровне

В своем выступлении Константин Косачев дал оценку развития двусторонних отношений, а также изложил основные положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 2 июля 2021 года.

«Встреча лидеров России и США стала несомненным обоюдным успехом. Однако окончательный результат должен отразиться в деятельности росийско-американских переговорных механизмов на экспертном уровне», -сказал вице-спикер СФ.

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