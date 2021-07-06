Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 201806.07.2021 15:25

Космонавты приступают к тренировкам в пустыне

Двое суток под открытым небом с ограниченным запасом воды − в таких условиях должны «выжить» космонавты, прилетевшие на Байконур для участия в летней тренировочной сессии. Экипажи отрабатывают действия, которые помогут им дождаться помощи, если спускаемый аппарат приземлится в пустыне и спасатели не сразу обнаружат его.

Сейчас дневная температура воздуха в Казахстане поднимается выше +40 С˚. Оказавшись в пустыне или полупустыне, которая имеет скудную растительность, человек рискует пострадать от палящего солнца и обезвоживания.

«Космонавты должны соорудить продуваемое солнцезащитное укрытие и постараться экономно расходовать воду. У каждого экипажа — по шесть литров воды на двое суток тренировки», − рассказал начальник отделения Центра подготовки космонавтов Александр Герман.

Есть у космонавтов и запас еды, но в первые сутки рекомендовано обходиться без нее или принимать пищу в ночное время, когда спадет жара. Надо учитывать и тот факт, что продукты из носимого аварийного запаса сублимированные, а, значит, потребуется развести их водой, что уменьшит ее запас. Днем участники тренировки должны находиться под укрытием, а для ночевки опускать тент и располагаться поверх него. Если экипажу не угрожает опасность, лишние движения лучше не совершать, потому что они способствуют обезвоживанию.

«Для того чтобы уберечь организм от потери воды, надо спрятаться от Солнца, исключить движения, разговоры и желательно даже закрыть глаза. Кроме того, необходимо соблюдать установленный график приема воды», − подчеркнул Александр Герман.

Периодически космонавтам придется выполнять задания инструкторов, связанные, к примеру, с оказанием медицинской помощи при солнечном ударе или укусе насекомым. Также предстоит отработать алгоритм взаимодействия с поисково-спасательными службами.

В тренировочной сессии участвуют космонавты Константин Борисов, Кирилл Песков, Олег Платонов, Александр Горбунов, Алексей Зубрицкий, Александр Гребенкин. Сегодня, 6 июля 2021 года, для них провели теоретические и практические занятия на местности. 7 июля к тренировке в составе экипажа приступит первая тройка космонавтов.

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