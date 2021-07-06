В Совете Федерации обсудили участие российских миротворцев в зарубежных миссиях

Source: Russia – Council of the Federation

С. Колбин провел совещание, на котором рассматривалось участие Российской Федерации в деятельности по поддержанию мира и безопасности, правовое положение миротворческих контингентов.

В Совете Федерации состоялось совещание на тему «Об участии Российской Федерации в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности. Правовое положение миротворческих контингентов». Мероприятие провел член Комитета СФ по обороне и безопасности, председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству Сергей Колбин. КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя

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Сенатор отметил, что вопросы, связанные с восстановлением и поддержанием международного мира и безопасности, чрезвычайно актуальны. «Исходя из этого, сохраняется необходимость нашего широкого участия в миротворческих операциях и военного присутствия в ряде стратегически важных регионов мира», — заявил Сергей Колбин.

Сохраняется необходимость нашего широкого участия в миротворческих операциях и военного присутствия в ряде стратегически важных регионов мира

Парламентарий подчеркнул, что такой подход отражен в Концепции внешней политики России. В ней одной из основных задач внешнеполитической деятельности государства заявлено продвижение курса на укрепление международного мира, обеспечение всеобщей безопасности и стабильности.

Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая с докладом, сообщил, что поддержание международного мира и безопасности рассматривается в качестве ключевой задачи внешней политики России. «Мы понимаем свою особую ответственность как постоянного члена Совета Безопасности ООН».

«При этом деятельность российских миротворцев делится на две категории – то, что организовано под эгидой ООН и то, что мы делаем на двусторонней или многосторонней основе, как это происходит, например, в Нагорном Карабахе или Молдавии», — уточнил Сергей Вершинин.

По его словам, в настоящее время 70 российских военных и полицейских принимают участие в восьми миротворческих и одной специальной политической миссии под эгидой ООН на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и Латинской Америке.

Сергей Колбин

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Сергей Колбин

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов рассказал об участии представителей МВД в международных военно-полицейских миссиях, а также о профильной подготовке сотрудников.

В мероприятии приняли участие начальник оперативного управления – первый заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск Министерства обороны РФ Игорь Сокоренко, представители МЧС России, Главной военной прокуратуры, Министерства финансов РФ.

По итогам совещания принято решение, нацеленное на дальнейшее совершенствование регулирования деятельности российских миротворцев.

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