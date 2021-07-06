Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный06.07.2021 12:44

В районах падения космодрома Восточный найдены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

В районе падения на территории Алданского района Республики Саха (Якутия) поисковой группой Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») совместно со Службой спасения Республики Саха обнаружено 18 фрагментов головного обтекателя ракеты космического назначения «Союз-2» с последних пяти пусков с космодрома Восточный, одиннадцать из них уже вывезено.

В районе падения первой ступени найдены все четыре боковых блока ракеты-носителя, успешно стартовавшей 1 июля 2021 года. В районе падения второй ступени обнаружены топливные баки, а также створка хвостового отсека. Поисковые работы продолжаются.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 48 состоялся 1 июля 2021 года. Он стал пятым коммерческим пуском с космодрома Восточный, реализуемым по контрактам компании «Главкосмос» с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem для оператора спутниковой группировки OneWeb.

MIL OSI