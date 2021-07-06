Встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Сергей Евгеньевич, сегодня праздник, тем не менее есть вопросы немного прозаического характера, текущего. Чтобы праздновать от души, нужно как следует работать и с результатом.

Мы с Вами уже практически полдня обсуждаем те или иные вопросы, связанные с жизнедеятельностью Кузбасса, с его будущим.

Во-первых, как Вы оцениваете ситуацию сегодня и что считаете наиболее важным в ближайшее время?

С.Цивилёв: Самое главное, что сложилась команда, и, в соответствии с Вашим Указом по празднованию 300-летия, мы сформировали программу, и тысячу дней ровно шли к этой цели: 11 ноября 2018 года в Москве оторвали первый листик 1000-дневного календаря, сегодня оторван последний листик.

Результат очень хороший, и всё это делали кузбассовцы сами – всё, что строили, всё, что реализовывали, – всё делали своими силами. Сами проектировали, сами строили, сами придумывали. И вот это, наверное, самое большое достижение, что заработала команда и люди поверили, потому что они увидели реальные изменения в своей жизни. И все, кто приезжают, теперь замечают, что Кузбасс стал другим.

Результат этого уже проявился, потому что сюда пошли инвестиции. Как я Вам докладывал, только на Санкт-Петербургском экономическом форуме мы подписали [соглашения] на 300 миллиардов рублей инвестиций в неугольную отрасль Кузбасса. Инвесторы в Кузбасс поверили, они увидели здесь развитие – это самое большое достижение.

Теперь в соответствии с программой [социально-экономического развития региона до 2024 года], которую Вы утвердили, а Правительство подписало, требуется дальше, до 2024 года, энергично развиваться этой командой. Возможности теперь у команды большие.

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Очень хороший проект – мы построили 14 новых школ, 28 школ отремонтировали по программе «Моя новая школа». Этот проект – «Моя новая школа» – надо дальше поддерживать, он примерно в три раза дешевле. Мы новые школы строим там, где строится новое жильё, но мы забываем о старых кварталах. Стоимость [капитального ремонта] Елыкаевской [средней общеобразовательной школы], которую сегодня рассматривали, обошлась в 303 миллиона рублей. Если бы мы с нуля эту школу строили, она бы обошлась около 900 [миллионов]. И по темпам строительства: если взять хорошую строительную компанию, она эту школу за десять месяцев построила, а с нуля бы построили за полтора года.

Социальный эффект от этих школ получился очень хороший, потому что они меняют всю среду вокруг. Это очень хороший проект, мы намерены его дальше развивать.

Очень хорошо востребованы общественное пространство, площади, бульвары, скверы, и это всё входит в нашу программу социально-экономического развития.

Очень хорошо пошли спортивные комплексы. Мы начали выстраивать систему, как Вы и рекомендовали, «от двора», поэтому мы выстраиваем и плоскостные сооружения, приближенные к дому, чтобы каждый мальчишка, девчонка могли выйти и во дворе заниматься спортом. Потом дальше они переходят уже в крытые спортивные комплексы, а дальше у нас спортивные комплексы мирового уровня, которые мы с Вами проезжали и видели.

Эти спортивные комплексы мы сегодня строим. В Белово мы уже построили, сдали в эксплуатацию признанный лучшим спортивный комплекс страны для людей с ограниченными возможностями. В Кемерове ледовый дворец построили, строим «Кузбасс-Арену». В Новокузнецке масштабная реконструкция спортивного комплекса «Металлург», футбольного стадиона, регбийного стадиона. И мы это всё строим за собственные средства.

У нас было подписано к празднованию 300-летия, когда было первое заседание оргкомитета, ещё под руководством Дмитрия Николаевича Козака, было подписано: подарок Кузбассу – вот эта «Кузбасс-Арена». И мы ещё получили права на чемпионат мира по волейболу, там тоже выделили средства. Поэтому, Владимир Владимирович, я прошу поддержать на условиях софинансирования комплекс «Кузбасс-Арена» с федеральными средствами.

В.Путин: Хорошо, сейчас посмотрим.

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