А. Яцкин: Основными бенефициарами льготной ипотеки должны быть граждане, а не застройщики и банки

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя Совета Федерации выступил на заседании Президиума Совета законодателей РФ.

Создание полноценной системы экомониторинга в регионах – важнейшее условие экологической модернизации страны в интересах граждан. Об этом заявил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, выступая на заседании Президиума Совета законодателей.

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Мероприятие было посвящено обсуждению поручения Президента РФ по осуществлению государственного экологического мониторинга в субъектах Федерации и вопроса ценообразования на рынке жилья в условиях реализации программ льготного ипотечного кредитования.

Заседание провели заместители сопредседателей Совета законодателей РФ Андрей Яцкин и Ирина Яровая. В нем приняли участие сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, представители федеральных министерств и ведомств, законодательных и исполнительных органов государственной власти 76 регионов РФ.

По словам Андрея Яцкина, создание специализированной цифровой платформы позволит в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды — воздуха, водных объектов, лесов, видеть риски, источники загрязнения, точно прогнозировать экологические процессы. «Речь идет о выходе на принципиально новый технологический уровень. Необходима целостная картина в масштабе всей страны. Предстоит решить задачу расширения и глубокой модернизации наблюдательной сети Росгидромета. Одних только гидрологических станций сегодня вдове меньше необходимого минимума. Лишь треть из них автоматизированы», — сказал первый вице-спикер СФ.

В то же время, отметил он, даже неполные данные, которые позволяет получить действующая наблюдательная сеть, показывают, насколько остро стоит проблема. «Важно в кратчайшие сроки запустить систему экомониторинга на полную мощность. Только в прошлом году зарегистрировано более 600 случаев экстремального загрязнения окружающей среды».

Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин

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Елена Зленко

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Сергей Рябухин

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Иван Абрамов

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Андрей Яцкин

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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«В этих условиях не могут не вызывать удивление низкие показатели кассового исполнения по федеральному проекту «Чистый воздух», по состоянию на середину мая этот показатель не превышал 5,6 процента. Совет Федерации возьмет этот вопрос под особый контроль», — сказал Андрей Яцкин.

На заключительном заседании весенней сессии Совет Федерации одобрил закон, который расширяет действие проекта «Чистый воздух» на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, также одобрены законы, нацеленные на создание в нашей стране национальной системы мониторинга и утилизации климатически активных газов, напомнил первый вице-спикер СФ.

Особое внимание при развертывании системы экологического мониторинга будет уделено Арктической зоне, подчеркнул Андрей Яцкин. «Запланирована масштабная модернизация пунктов наблюдений, лабораторной базы в Арктике. Будет усилен контроль над выбросами метана, сажи и углерода, создана государственная система мониторинга многолетней мерзлоты. В период председательства России в Арктическом совете мы сможем вывести на новый уровень систему мониторинга и заложить основу для устойчивого развития региона».

Первый вице-спикер СФ проинформировал, что при содействии Совета Федерации прорабатывается инновационный пилотный проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», который может быть интегрирован в новый федеральный проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» и заложить основу системы мониторинга и управления водными ресурсами по всей стране.

Касаясь вопроса ценообразования на рынке жилья, сенатор отметил, что программа выдачи льготных ипотечных кредитов подтвердила свою эффективность. «Главный критерий – это востребованность у людей. Уже более полумиллиона российских семей стали выгодоприобретателями этого механизма. Реализуется целый пакет льготных программ – это и семейная, и сельская, и дальневосточная ипотеки. В сумме по итогам прошлого года четыре льготные программы дали почти треть от всего объёма выданных в России ипотечных кредитов».

Ситуация, когда основными бенефициарами льгот становятся не граждане, а застройщики и банки – недопустима, сказал Андрей Яцкин. «Наш приоритет – обеспечить решение поставленной Президентом задачи по наращиванию объемов жилищного строительства, гарантировать доступность ипотеки для граждан и сохранить при этом макроэкономическую стабильность».

В то же время, считает Андрей Яцкин, чтобы сохранить доступность нового жилья для граждан, необходимо обеспечить контроль всей «цепочки стоимости». «С учетом анализа ситуации на местах мы должны выйти на сбалансированные решения в интересах повышения доступности жилья для граждан», — заключил первый вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила ввести оценку экологической безопасности регионов в рамках создаваемой комплексной системы мониторинга и установить правовой статус экологического паспорта субъекта РФ. По словам вице-спикера нижней палаты парламента, в субъектах РФ необходимо сформировать постоянно действующие межведомственные комиссии под руководством глав регионов. Также Ирина Яровая считает необходимым ввести понятие «экологическое происшествие» как события, которое незамедлительно будет отражаться в электронной системе и являться предметом рассмотрения постоянно действующей Межведомственной комиссии.

Виктория Абрамченко отметила высокую значимость экологической повестки дня и поблагодарила Совет Федерации и Государственную Думу за активную работу по экологической тематике. Она напомнила, что в весеннюю сессию были приняты очень важные законы в этой сфере, в том числе касающиеся совершенствования работы лесного комплекса. «Доступ к экологической информации не может быть ограничен», — сказала Виктория Абрамченко, подчеркнув, что в стране необходим единый информационный ресурс, работающий 24 часа в сутки, для принятия своевременных эффективных управленческих решений. Вице-премьер также отметила важность построения экологической диспетчерской для создания единой картины состояния окружающей среды и постоянной связи с гражданами.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подчеркнул, что для создания комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды необходимо решить три ключевые задачи: создать нормативно-правовое обеспечение, утвердить паспорт федерального проекта и определить источник финансирования. По всем этим направлениям ведется целенаправленная подготовительная работа, проинформировал Министр.

Как подчеркнула заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, система экологического мониторинга позволяет видеть динамику изменений окружающей среды, что важно для анализа реализуемых в стране национальных проектов и целевых программ. Сенатор предложила включить в проект решения рекомендацию в адрес Правительства РФ о продолжении работы по модернизации государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха и поверхностных вод суши. Кроме этого, Елена Зленко считает важным ускорить внесение проекта федерального закона, определяющего уполномоченный федеральный орган или организацию по созданию, эксплуатации и развитию комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды.

Руководитель службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова отметила необходимость скорейшей реализации предложения, высказанного Председателем СФ Валентиной Матвиенко на IX Невском международном экологическом конгрессе, о создании Экологического кодекса. Создание этого документа, который обобщит весь комплекс мер государственной политики в сфере экологии — это одна из важнейших стратегических задач на следующий год, считает глава ведомства.

Состоялось комплексное обсуждение вопросов заседания. С докладом выступил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. В обсуждении принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По итогам обсуждения по вопросам повестки дня будут приняты решения, которые станут «дорожной картой» по реализации тех приоритетов, которые заданы в Послании Президента РФ, резюмировал Андрей Яцкин.

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