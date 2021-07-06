А. Кутепов: В существующих новых ограничениях в связи с пандемией нужно поддержать малый и средний, а также крупный бизнес в сфере общественного питания

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий направил соответствующее письмо на имя помощника Президента РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил на имя помощника Президента РФ Максима Орешкина предложения по поддержке малого, среднего и крупного бизнеса в сфере общественного питания в существующих новых ограничениях в связи с пандемией.

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Эти рекомендации выработаны по итогам состоявшегося в СФ «круглого стола» и будут способствовать экономической стабильности сегмента общественного питания, отметил парламентарий.

Необходимо возобновить меры поддержки по предоставлению отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества для предприятий, в отношении которых в течение 2021 года вводятся новые ограничения.

Предлагается компенсировать расходы на профилактику распространения коронавирусной инфекции для сферы общественного питания или субсидии на профилактические мероприятия от коронавируса

Предлагается компенсировать расходы на профилактику распространения коронавирусной инфекции для сферы общественного питания или субсидии на профилактические мероприятия от коронавируса по аналогии с мерами поддержки, предоставленными в 2020 году.

Рекомендовано рассмотреть возможность применения условия списания кредита по программе ФОТ 3.0 по аналогии с программой ФОТ 2.0.

Предложено расширить программу целевого кредитования направленного на инвестиционные цели, сроком действия от 5 лет по динамичной ставке равной ключевой ставке ЦБ РФ увеличенной на 2 процента и сделать такую программу доступной для всех предприятий общественного питания. «Существующие программы направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, в то время, как крупный бизнес, являющийся крупным налогоплательщиком, остается без поддержки», — подчеркнул Андрей Кутепов.

В письме указано, что в условиях пандемии сегментом, в отношении которого в первую очередь вводятся ограничения, является общественное питание. В первую волну распространения коронавирусной инфекции предприятия общественного питания были закрыты полностью, а после нее работают в ограниченном режиме, в результате чего ситуация на рынке труда в данном сегменте осложняется. Сфера общественного питания является наиболее ресурсоёмкой и снижение прибыли в первую очередь отражается на количестве и заработной плате работников, что влечет за собой негативную динамику как для сотрудников, так и для самого бизнеса, мешая возможности расширения.

В определенный период пандемии государством были предоставлены меры поддержки (в основном для субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе и для рассматриваемой сферы, но есть и «постпандемийный» период, когда предприятия снова должны набрать те обороты, которые были до пандемии и еще найти ресурсы для дальнейшего развития. Набрать такие обороты затруднительно из‑за новых волн распространения коронавирусной инфекции, новых ограничений, с одновременной необходимостью выполнения обязательств, по которым ранее были предоставлены отсрочки исполнения.

Сопутствующей проблемой явилась невозможность работы «допандемийного» количества работников-мигрантов, в результате чего предприятиям общественного питания приходится срочно искать замену работников в сфере клининга и работников, которые выполняли работы, не требующие квалификации, указано в документе.

Кроме того, предприятия общепита оплачивают простой сотрудникам в период действия ограничений, а также перед ними стоит задача сохранения персонала, чтобы компании могли продолжить работу в штатном режиме после снятия ограничительных мер.

«Во избежание новых ограничительных мер представители малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания призывают региональные власти усилить работу по повышению уровня вакцинации населения. Предпринимательскому сообществу необходим баланс, при котором смягчение удара новой коронавирусной инфекции будет обеспечиваться не только нагрузкой на бизнес, но и одновременной нагрузкой на власти по обеспечению формирования коллективного иммунитета. Для этого деловое сообщество предлагает предпринять стимулирующие меры, направленные на мотивацию вакцинации», — отметил парламентарий.

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