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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Большие вызовы#Центр Сириус05.07.2021 10:49

Энергомаш вновь примет «Большие вызовы»

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») вновь примет участие в проектной смене «Большие вызовы», которая стартует с 5 июля в Образовательном научно-технологическом центре «Сириус», г. Сочи и продлится до 28 июля 2021 года.

Несмотря на ограничения, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией, будет проведена очная проектная смена, где НПО Энергомаш представит рабочая группа в составе: инженеров-конструкторов Сергея Кузьмичева и Ивана Бурцева, слесаря-инструментальщика 5 разряда цеха подготовки производства Дмитрия Кротова и начальника сектора схем и проектов конструкторского отдела Дмитрия Пушкарева.

Команда НПО Энергомаш решила выйти за рамки основной деятельности предприятия и с помощью юных изобретателей создать ни много ни мало — аппарат для передвижения по Марсу.

Сергей Кузьмичев, инженер-конструктор 1 категории проектно-конструкторского отдела: «Наш проект называется GasHopper, и придумать его, на самом деле, было достаточно тяжело. С одной стороны хотелось, чтобы это было что-то новое, что находится в „тренде“, а с другой — чтобы проект был понятен детям и им было ясно, как его реализовывать. Школьникам не очень интересно слушать лекции, гораздо интереснее что-нибудь сделать своими руками. Эта возможность — для них главный критерий „крутизны“ проекта. А если можно целиком сделать своими руками готовую конструкцию понятного назначения и применения — это просто супер!»

Иван Бурцев, инженер-конструктор 1 категории конструкторского отдела: «Сложностей, конечно, будет много — дети все-таки не обладают специальными знаниями. Поэтому важно объяснить так, чтобы все было понятно. Мы дадим школьникам базовые знания, основную теорию, а потом будем просто помогать реализовывать проект. Они будут знать принципы реактивного движения, управления аппаратом, изготовления элементов с помощью 3D-печати и т.д. Уверен, что идеи, которые возникнут у ребят, они смогут апробировать в данном проекте, а некоторые использовать в дальнейшем».

В 2020 году образовательная программа «Большие вызовы», для которой и создавался проект GasHopper, из-за коронавируса перенесена на нынешний 2021 год. Это дало предприятиям-участникам возможности для лучшей отработки технических решений и время для подготовки образовательного проекта, который будет представлен школьникам и экспертам в городе Сочи.

Дмитрий Пушкарев, начальник сектора схем и проектов конструкторского отдела: «За „дополнительное“ время подготовки проекта в первоначальную конструкцию аппарата, созданного в качестве прототипа командой Энергомаша, внесены существенные изменения. Мы столкнулись с тем, что изготовленный баллон для сжатого газа, используемого в качестве рабочего тела для создания реактивной тяги, в 3 раза превышает планируемую изначально массу в связи с технологическими особенностями его производства. Поэтому потребовалась полная переделка рамы аппарата, посадочных опор.Основная сложность — вписаться в первоначальную суммарную массу аппарата, изменив конструкцию с точки зрения минимизации массы, не затронув при этом его работоспособность. В итоге с проблемой справились. Но сразу ребятам мы показывать нашу конструкцию не планируем, надеемся на их мысли, воображение. Они должны будут спроектировать GasHopper самостоятельно. А по завершении проекта, надеюсь, удастся сравнить оба варианта».

Впервые команда Энергомаша представила свой проект «Оптимизация рабочего колеса турбины ракетного двигателя» в «Сириусе» в 2019 году. В течение трех недель шестеро талантливых школьников, отобранных «Сириусом» для участия в программе, под руководством специалистов НПО Энергомаш и Протон-ПМ (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») осваивали производство одной из важных частей ракетного двигателя — рабочего колеса турбины. Благодаря слаженной команде, в которую вошли взрослые профессионалы-двигателисты и технически одаренные школьники, проект НПО Энергомаш был успешно выполнен и защищен.

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