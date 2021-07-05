Source: Russia Federal Space

#Роскосмос05.07.2021 11:31

Участники Всероссийского мотопробега «Космос наш – 60. Юрий Гагарин» в Хабаровске

В воскресенье, 4 июля 2021 года, участники Всероссийского мотопробега «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» сделали остановку в г. Хабаровск и посетили Международный аэропорт имени Г.И. Невельского. Здесь русские мотоциклисты встретились с его директором — Юрием Кондратчиком — внуком первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и посетили выставки, развернутые в здании аэропорта.

Одна из них посвящена истории освоения Дальнего Востока и Геннадию Невельскому, чьим именем назван аэропорт в Хабаровске. Тема другой выставки — 60-летие первого полета человека в космос. На ней, в числе других интересных фотографий, представлены редкие снимки первого космонавта Юрия Гагарина. Встреча прошла в неформальной дружеской обстановке. «Ночные Волки» в знак уважения к памяти первых покорителей космоса подарили хабаровскому аэропорту знамя Всероссийского мотопробега.

Всероссийский мотопробег «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» стартовал 10 июня 2021 года. Его проводит Всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» по маршруту: г. Москва — Московская область — г. Екатеринбург — г. Омск — г. Змеиногорск — г. Красноярск — Космодром Восточный — г. Хабаровск — г. Владивосток.

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