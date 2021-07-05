Телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом

Source: President of Russia – Kremlin

Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной Армии в Победу.

Обсуждены предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Затрагивался также ряд тем региональной повестки дня.

Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту Премьер-министра. Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем, условлено о поддержании дальнейших контактов.

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