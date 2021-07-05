Source: Russia Federal Space

#Гонец#Луч#Луч-5#Прогресс МС-17#МКС05.07.2021 18:00

Система ретрансляции «Луч» успешно выполнила задачи на запуске грузового корабля «Прогресс МС-17»

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» успешно выполнила целевые задачи во время пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-17» с космодрома Байконур 30 июня 2021 года.

После выхода «Прогресса» из зоны радиовидимости наземных средств связи (11-я минута полета) передача телеметрической и командной информации с космического корабля осуществлялась средствами системы «Луч» (оператор — Спутниковая система «Гонец», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). В этих целях использовались каналы спутников «Луч-5А» и «Луч-5Б», бортовая аппаратура, установленная на космическом корабле, наземная инфраструктура. Дежурные смены в штатном режиме выполнили задачи по планированию и контролю проведения сеансов ретрансляции.

В общей сложности, начиная с вывода «Прогресса» на околоземную орбиту и до завершения его стыковки с Международной космической станцией 2 июля в 03:59 по московскому времени, было успешно проведено 23 сеанса ретрансляции. Целевая информация была успешно получена и доведена до конечных потребителей. Плановая работа Многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч» с пристыкованным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» продолжится и дальше в соответствии с установленным графиком.

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