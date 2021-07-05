Сенаторы РФ приняли участие в заседаниях постоянных комитетов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Г. Карасин, В. Джабаров и В. Деньгин прокомментировали доклады и высказали позицию по актуальным международным вопросам.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первый заместитель председателя Комитета СФ, руководитель сенаторской части российской парламентской делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров и член Комитета СФ Вадим Деньгин приняли участие в заседаниях общих комитетов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Мероприятия состоялись в рамках ежегодной сессии Ассамблеи, которая проходит с 30 июня по 6 июля в онлайн-формате.

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Выступая на заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, посвященном укреплению многостороннего подхода в период глобального кризиса, Владимир Джабаров отметил, что в основном докладе прозвучал однобокий подход к проблематике затянувшихся конфликтов на пространстве ОБСЕ. «По внутриукраинскому конфликту не прозвучало главное: то, что безальтернативной основой его урегулирования является минский «комплекс мер», утвержденный резолюцией Совета Безопасности ООН. Главная угроза урегулированию – саботаж украинских властей в выполнении его положений, попытки его переписать». Киев до сих пор не отказывается от силового варианта решения кризиса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском, необходимость которого четко прописана в Минских соглашениях, подчеркнул Владимир Джабаров. Он отметил деструктивность попыток позиционировать Россию в качестве одной из сторон конфликта. «Утверждать это – значит поощрять агрессивное поведение Киева».

Григорий Карасин обратил внимание на принятый накануне Верховной Радой закон «О коренных народах Украины», согласно которому, коренными народами предполагается считать только те этнические общности, которые не имеют государственных образований за пределами страны. По словам сенатора, подобное зауженное определение коренных народов не соответствует международной практике и ведет к дискриминации многих народов и этносов, их насильственной украинизации.

Сенатор остановился на инициативе Украины по созданию так называемой «Крымской платформы», учредительный саммит которой запланирован на 23 августа. «Считаем ее провокационной. Рассматриваем участие в этой работе как посягательство на территориальную целостность России».

Григорий Карасин также затронул вопросы урегулирования конфликтов на Кавказе, отметил безальтернативность переговоров с использованием международных диалоговых площадок, в том числе формата Женевских дискуссий по Закавказью.

В ходе заседания общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде Вадим Деньгин, комментируя доклад, посвященный укреплению многостороннего подхода в период глобального кризиса, отметил, что эту координацию необходимо развивать в различных пострадавших сферах, проявлять сбалансированный подход. «На наш взгляд, следует повысить внимание к поддержке МСП, сохранению и созданию рабочих мест, дистанционному профессиональному обучению и переобучению, программам по расширению прав и возможностей женщин в экономике».

По мнению Вадима Деньгина, парламентарии могут сыграть положительную стимулирующую роль в расширении международного сотрудничества.

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