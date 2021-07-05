Председатель Совета Федерации поздравила руководство Республики Беларусь и белорусский народ с Днем Независимости

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко направила телеграммы Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко и главам палат парламента страны.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направила поздравление Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с государственным праздником страны – Днем независимости.

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«От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь», — говорится в поздравлении.

«Символично, что этот праздник отмечается в день освобождения столицы Беларуси от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Это часть нашего общего героического прошлого. И в России высоко ценят то, что сегодня граждане Республики Беларусь разделяют чувство гордости за ратные подвиги предков и не приемлют искажения исторической правды.

Духовное и культурное родство, искренняя дружба, взаимная поддержка и солидарность, неразрывность судеб народов России и Беларуси — все это объединяет наши страны и формирует их уникальный союз.

Убеждена, что прочность российско-белорусских связей, прошедшая проверку в трудные периоды общей истории, обоюдная заинтересованность в реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества будут и впредь служить надежной основой нашего партнерства и союзничества.

Желаю Вам крепкого здоровья и больших свершений на ответственном государственном посту, а братскому народу Республики Беларусь — мирного неба над головой, благополучия и процветания».

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