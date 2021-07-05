Павел Сорокин: «Важно оказывать не точечную, а системную поддержку по всей цепочке производства водорода»

Source: Russia Ministry of Energy

Екатеринбург, 5 июля. – К 2050 году объем мирового рынка водорода может увеличиться в 6 раз – с нынешних 80 млн тонн до 500 млн тонн. Такой перспективный рост обусловлен стремительно растущим спросом на безуглеводородную энергетику и энергоемкие технологии, сообщил Павел Сорокин в ходе своего выступления на панельной сессии международной промышленной выставки Иннопром «GREEN WIN? Как будет меняться промышленность». По оценке замминистра, при достижении таких объемов производства водород займет от 15 до 20% в мировом энергобалансе.

«По сути, это очень большая трансформация энергетики, ведь сейчас эта доля около нуля. Хотя производство и достигает 80 млн тонн, весь производимый объем потребляется на месте производства – для производства химии, в переработке и металлургии. Видим огромные перспективы для роста в области транспорта, в котором на сегодня около 60% потребления занимает нефть. В этом смысле, необходимо правильно определить вектор инвестиций», – подчеркнул Павел Сорокин.

К настоящему моменту Минэнерго России совместно с Минпромторгом России, другими ведомствами и аналитиками проанализировали текущие и перспективные технологии и объемы производства, хранения, транспортировки и потребления водорода. Россия находится на начальных этапах развития водородных технологий, но это направление является одной из самых перспективных, отметил замглавы Минэнерго России.

«Чтобы максимально использовать наши наработки и реализовать перспективы, мы ведем работу по идентификации того, какие производства могли бы соответствовать текущему и будущему спросу, заказам. Здесь важно оказывать не точечную, а системную поддержку по всей цепочке производства водорода», – добавил Павел Сорокин.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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