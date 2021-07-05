О. Цепкин провел в Челябинске заседание Общественного совета по реализации проекта «Старшее поколение»

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждалось внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, сообщил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области провел в Челябинске заседание Общественного совета по реализации проекта «Старшее поколение».

В ходе мероприятия обсуждалось внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Челябинской области.

По словам Олега Цепкина, ставится задача распространить действие проекта на всех пожилых людей, чтобы обеспечить им качественные медицинские и образовательные услуги, создать условия для активной общественной, спортивной, культурной жизни. Участники заседания отметили, что ежегодно вводятся новые формы работы с гражданами старшего возраста, которые позволяют улучшить качество всех оказываемых услуг.

Отмечена важность своевременной вакцинации и диспансеризации людей старшего поколения, а также углубленной диспансеризации для тех, кто перенёс новую коронавирусную инфекцию

Приоритетом является активное долголетие, повышение качества жизни людей старшего поколения.

«Была отмечена важность своевременной вакцинации и диспансеризации людей старшего поколения, а также углубленной диспансеризации для тех, кто перенёс новую коронавирусную инфекцию», — сказал Олег Цепкин.

Олег Цепкин провел в Челябинске заседание Общественного совета по реализации проекта «Старшее поколение»

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Олег Цепкин провел в Челябинске заседание Общественного совета по реализации проекта «Старшее поколение»

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Олег Цепкин провел в Челябинске заседание Общественного совета по реализации проекта «Старшее поколение»

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Олег Цепкин провел в Челябинске заседание Общественного совета по реализации проекта «Старшее поколение»

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Олег Цепкин провел в Челябинске заседание Общественного совета по реализации проекта «Старшее поколение»

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В мероприятии приняли участие региональный координатор проекта Сергей Резников, представители региональных министерств социальных отношений, здравоохранения, образования и науки, главного управления по труду и занятости населения, общественных организаций. В начале заседания состоялось награждение медицинских работников первой Городской больницы города Челябинска благодарственными письмами сенатора от имени Совета Федерации за заслуги в оказании высококвалифицированной медицинской помощи населению Челябинской области.

В рамках реализации проекта в регионе многие пожилые люди уже прошли обучение компьютерной, финансовой и правовой грамотности, вступили в различные кружки по интересам, отправились на льготных условиях в спортивные секции, прослушали лекции известных врачей в режиме видеосвязи и задали им вопросы. Из числа самых активных граждан формируется штат «серебряных волонтеров», которые хотят направить свою энергию и богатый жизненный опыт на благо общества. В рамках проекта также предлагаются такие услуги, как социальный туризм, библиотека на дому, выезд врачей для полустационарного обслуживания. Большую поддержку в этой работе официальным учреждениям и властям оказывают некоммерческие организации.

Олег Цепкин регулярно проводит личные встречи с ветеранами и принимает личное участие в рассмотрении их обращений и решении вопросов.

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