О. Алексеев обсудил готовность Саратовской области к уборочной кампании

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также проинспектировал подготовку школ региона к новому учебному году.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области принял участие в заседании регионального правительства.

В ходе мероприятия, прошедшего в режиме видеоконференции, обсуждалась готовность к уборочной кампании, подготовка школ к новому учебному году, а также реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сенатор отметил, что посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составляет 4,1 млн гектаров. На поля готовы выйти свыше 6 тыс. зерноуборочных комбайнов. В рамках технической модернизации АПК в текущем году приобретено 150 комбайнов, 420 тракторов и 1400 единиц сельхозтехники. «В отдаленных районах страда уже началась, собрано более 32 тысяч тонн озимой пшеницы», — сказал Олег Алексеев.

Коснувшись темы образования, парламентарий сообщил, что в регионе работает свыше 1900 образовательных организаций, в которых обучается свыше 500 тыс. человек. Первого сентября откроют свои двери две новые школы в Саратове и в селе Тепловка Новобурасского района. Кроме того, в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» будут созданы 68 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Во всех школах учащиеся 1–4 классов получают горячее питание

«Во всех школах учащиеся 1–4 классов получают горячее питание. В 2021 году на организацию школьного питания предусмотрено свыше 942 миллиона рублей», — подчеркнул сенатор.

Олег Алексеев принял участие в заседании регионального правительства

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Олег Алексеев принял участие в заседании регионального правительства

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Олег Алексеев принял участие в заседании регионального правительства

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Олег Алексеев принял участие в заседании регионального правительства

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Олег Алексеев также рассказал, что в этом году в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 42 муниципальных образования Саратовской области, планируется благоустроить 114 общественных и 56 дворовых территорий.

В рамках поездки сенатор посетил врачебную амбулаторию в селе Куриловка Новоузенского района. Медучреждение располагается в старом здании и обслуживает шесть сел с населением почти 6 тыс. человек. Олег Алексеев предложил председателю регионального правительства Роману Бусаргину включить амбулаторию в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

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