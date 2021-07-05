Олег Матыцин принял участие в открытии Чемпионата Европы по современному пятиборью в Нижнем Новгороде

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 июля, в Нижнем Новгороде стартовал Чемпионат Европы по современному пятиборью. Соревнования среди сильнейших пятиборцев из 16 стран продлятся до 11 июля на территории стадиона «Нижний Новгород» (конкур, лазер-ран), ФОКа «Мещерский» (фехтование) и бассейна «Дельфин» (плавание).

В церемонии открытия Чемпионата Европы приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, депутат Государственной Думы, олимпийский чемпион по современному пятиборью Дмитрий Сватковский.

«Чемпионат Европы по современному пятиборью проводится в непростых условиях для всего мирового спорта, но вместе с тем в очень значимый период – менее 20 дней остаётся до начала Олимпийских игр в Токио, – отметил Олег Матыцин. – Хочу выразить признательность губернатору Нижегородской области, Правительству, городу за удивительную атмосферу праздника и профессиональную подготовку к Чемпионату Европы. Также хочу поблагодарить Федерацию современного пятиборья России, Европейскую федерацию современного пятиборья за доверие и поддержку в организации этого Чемпионата».

«Развитие пятиборья способствует и развитию всех дисциплин, входящих в его состав. У нас в регионе действует спортивная школа по современному пятиборью и конному спорту, – рассказал Глеб Никитин. – Одна из ключевых задач – модернизация инфраструктуры. Считаю, что проведение таких грандиозных спортивных мероприятий – лучший импульс для развития как массового спорта, так и спорта высших достижений. Сегодня более 45 процентов нижегородцев систематически занимаются физической культурой и спортом. Увеличение этого показателя – одна из важнейших задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта “Демография”».

Дмитрий Сватковский напомнил, что Нижний Новгород имеет богатые традиции в пятиборье: «Горьковчанин Павел Леднев – двукратный олимпийский чемпион, легенда нашего вида спорта. У нас яркое современное поколение нижегородских пятиборцев: Кирилл Беляков, Сергей Баранов, Алёна Авдеева, Людмила Тебекина. Всё это подчеркивает статус Нижнего Новгорода как одного из ведущих центров пятиборья в России. В 2013 году в Нижнем Новгороде состоялся финал Кубка мира по пятиборью. Сейчас мы принимаем Чемпионат Европы. Мы не будем останавливаться на достигнутом, и нашей следующей целью станет проведение Чемпионата мира».

Сборную Россию на Чемпионате Европы представляют сильнейшие пятиборцы страны, в том числе участники предстоящих Игр XXXII Олимпиады в Токио (Япония) – Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова. Также бороться за награды Чемпионата Европы будут Кирилл Беляков, Андрей Зуев, Максим Кузнецов, Иван Тарасов, Илья Шугаров, Анна Буряк, Аделина Ибатуллина, София Козлова и Анастасия Чистякова.

Фото: Юлия Горшкова / ИА «Время Н»

Пресс-служба Минспорта России

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