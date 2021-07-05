Олег Матыцин открыл новый ФОК в г. Ветлуге Нижегородской области

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 июля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом в Нижегородской области. Олег Матыцин и глава региона Глеб Никитин открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Легенда» в г. Ветлуге. Они ознакомились с инфраструктурой ФОКа и пообщались с жителями Ветлуги.

ФОК «Легенда» был построен в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. На его строительство было направлено 329,2 млн рублей, из которых 185 млн – из федерального бюджета, 144,2 млн рублей – из регионального бюджета.

«Очень рад, что мы в партнёрстве с Правительством Нижегородской области реализовали этот проект. Уверен, что он является хорошим примером и для других регионов России. Здесь развиваются необычные виды спорта, например, каратэ-кёкусинкай. Это говорит о том, что люди стремятся узнавать что-то новое. Спорт – удивительная сфера деятельности, через которую мы можем давать детям дополнительное образование и новые возможности для того, чтобы провести время с родителями», – отметил Олег Матыцин.

«Ветлужский район вообще очень спортивный. Знаю, как здесь популярны футбол, хоккей, настольный теннис, каратэ, лыжи. И это не просто популярность: ветлужские спортсмены добиваются успехов на самых разных уровнях. При этом до сегодняшнего дня в Ветлуге не было ни одного типового спортивного сооружения. Благодаря строительству ФОКа ситуация изменится. Реализация проекта стала возможной при поддержке Правительства страны. Выделение части средств из федерального бюджета позволило нам высвободившуюся сумму перенаправить на строительство других спортивных объектов в регионе. Мы обязательно продолжим развивать спорт в регионе», – сказал Глеб Никитин.

ФОК «Легенда» в Ветлуге стал 39-м физкультурно-оздоровительным комплексом в регионе. Его площадь – более 6500 кв. м. Пропускная способность здания составляет 69 человек в час. ФОК состоит из двух залов с тремя бассейнами и спортивных залов различного назначения (тренажёрного, зала восточных единоборств), входной группы, административных помещений, раздевалок.

В этом году в Нижегородской области также планируется открыть другие спортивные объекты в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI