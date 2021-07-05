Олег Матыцин обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным вопросы развития спорта в регионе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 июля, в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с главой региона Глебом Никитиным. Они обсудили вопросы развития физической культуры и спорта.

«У вас очень активная позиция как при создании современной спортивной инфраструктуры, так и при проведении международных соревнований, которые тоже являются катализатором для развития спорта, – сказал Олег Матыцин. – Это заметно на примере Чемпионата Европы по современному пятиборью. Радует, что при организации было использовано наследие Чемпионата мира по футболу. У вас есть необходимый опыт и профессиональная команда. Также сегодня мы обсуждаем Стратегию развития физической культуры и спорта. В Нижегородской области, безусловно, есть стратегическое видение развития спорта».

Министр отметил масштаб строительства и реконструкции при подготовке к 800-летию областного центра: «Нижний Новгород является сейчас одним из лидеров с точки зрения интереса у туристов. Здесь есть что посмотреть и вспомнить из истории нашей Родины».

«Юбилей города стал возможностью привлечь к Нижнему максимум внимания как в России, так и за рубежом, – сообщил Глеб Никитин. – Планируем, что в этом году в регионе пройдёт примерно 1000 мероприятий в области физической культуры и спорта. Каждое из них – не просто спортивная борьба, но и вклад в популяризацию здорового образа жизни, развитие инфраструктуры. У нас есть программа по развитию ФОКов, строительству новых спортивных объектов, и нам очень важна поддержка федерального правительства».

Губернатор Нижегородской области рассказал, что на сегодняшний день в регионе развивается 105 видов спорта. В перечень базовых в 2018-2022 годах входят 23 вида спорта. В области регулярно проводятся крупные спортивные мероприятия. Так, 17 июля на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч Чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии.

Фото: Юлия Горшкова/ ИА «Время Н»

Пресс-служба Минспорта России

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