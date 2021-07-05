Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#НПО Лавочкина#Спектр-РГ05.07.2021 08:38

Обсерватория «Спектр-РГ» удостоена премии имени Марселя Гроссмана

Премия имени Марселя Гроссмана — престижная международная награда в области релятивистской астрофизики. Она названа в честь математика, жившего на рубеже XIX–XX веков, друга и соавтора Альберта Эйнштейна, помогавшего ему заложить основы теории относительности. Вручение происходит раз в три года на международной конференции имени Марселя Гроссмана, посвященной новым результатам теоретических и экспериментальных работ в области теории относительности, астрофизики и релятивистской теории поля.

В 2021 году премия присуждена «за создание лучшей в мире карты всего неба в рентгеновских лучах, за открытие миллионов неизвестных ранее сверхмассивных черных дыр на космологических расстояниях, за регистрацию рентгеновского излучения от десятков тысяч скоплений галактик, заполненных в основном „темным веществом“, и за возможность детального исследования роста крупномасштабной структуры Вселенной в эпоху доминирования „темной энергии“»:

Научно-производственному объединению имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») за создание космического аппарата, на борту которого установлены рентгеновские телескопы орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», за организацию ее вывода в космос, управление полетом и прием информации с обсерватории в течение двух лет;

Институту внеземной физики Общества имени Макса Планка (MPE, Германия) за создание уникального рентгеновского телескопа с оптикой косого падения eROSITA;

Институту космических исследований Российской академии наук за разработку общей концепции и научной программы орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» и головную роль в создании рентгеновского телескопа ART-XC и всей обсерватории «Спектр-РГ» в рамках российской научной программы космических исследований, осуществляемой Госкорпорацией «Роскосмос» в интересах Российской академии наук.

Награду примут:

НПО Лавочкина — Александр Ширшаков, генеральный конструктор;

от MPE — Петер Предель, научный руководитель (до 2020 года) телескопа eROSITA, одного из двух инструментов на борту обсерватории «Спектр-РГ»;

от ИКИ РАН — Рашид Сюняев, научный руководитель проекта «Спектр-РГ», научный руководитель отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН.

Обсерватория «Спектр-РГ» была выведена в космос 13 июля 2019 года и с декабря того же года приступила к выполнению первой задачи своей миссии — обзору всего неба в рентгеновском диапазоне длин волн. По итогам этой работы, которая продлится ещё два с половиной года, будет составлена наиболее полная и подробная на сегодняшний день карта Вселенной. В ходе обзора будут обнаружены сто тысяч скоплений галактик и несколько миллионов сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Благодаря этому станет понятно, как распределено вещество во Вселенной, а также как она развивалась в ходе своей истории.

На борту обсерватории установлены два рентгеновских телескопа: германский eROSITA и российский ART-XC имени Михаила Павлинского, с оптикой косого падения, фокусирующей рентгеновские лучи более высоких энергий, чем eROSITA. Михаил Николаевич Павлинский, заместитель директора ИКИ РАН по проекту «Спектр-РГ» и создатель телескопа ART-XC, к сожалению, ушел из жизни год назад, 1 июля 2020 года, но успел лично убедиться в прекрасной работе в космосе ART-XC и всей обсерватории «Спектр-РГ», в которые он вложил все свои силы.

Обсерватория «Спектр-РГ» — первый космический аппарат в истории отечественной космонавтики, который работает в окрестности точки Лагранжа L2 на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. За полгода обсерватория осматривает все небо. За четыре года будут сделаны восемь обзоров неба (с июня 2021 года обсерватория приступила к четвертому). Для управления и приема данных используются антенны Центров дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске и на Байконуре.

Вручение премии имени Марселя Гроссмана произойдет 5 июля в режиме «онлайн» в начале 16 международной конференции имени Марселя Гроссмана (MG16), которая также в этом году проходит полностью онлайн. Её проведения приурочено к 50-летию начала активного использования термина «черная дыра». Главный организатор — Международный центр релятивистской астрофизики (International Center for Relativistic Astrophysics). В конференции принимают участие более 1200 исследователей со всего мира.

Премия имени Марселя Гроссмана присуждается в двух категориях: организациям (Institutional Awards) и исследователям (Individual Awards). В 2021 году премии также присуждены профессору Деметриосу Христодулу (Высшая техническая школа Цюриха, Швейцария), профессору Цви Пирану (Еврейский университет Иерусалима, Израиль) и лауреатам Нобелевской премии профессору Герарду т’Хофту (Утрехтский университет, Нидерланды) и профессору Стивену Вайнбергу (Университет Техаса, США).

Награда представляет собой скульптуру из серебра, изображающую траектории частиц вблизи вращающейся черной дыры с метрикой Керра. Вручать награду будет сэр Рой Керр, первооткрыватель этой метрики.

Одним из первых лауреатов премии в 1985 году стала обсерватория Ватикана, а награда была вручена Папе Римскому Иоанну Павлу Второму. В числе лауреатов прошлых лет — многие лауреаты Нобелевской премии, команда космологического спутника «Планк», Институт космического телескопа «Хаббл», Европейское космическое агентство, известнейшие физики и астрофизики, российские ученые академики И. Халатников и Я. Синай. В 2018 году премия была присуждена академику Рашиду Сюняеву «за разработку теоретических методов тщательного исследования первых наблюдаемых электромагнитных процессов во Вселенной с помощью реликтового излучения».

Источник: ИКИ РАН

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