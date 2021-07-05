Л. Гумерова: Всемирная фольклориада в Уфе стала центром притяжения культур многих народов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии открытия мероприятия.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в торжественной церемонии открытия VI Всемирной фольклориады в Уфе.

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Перед началом мероприятия сенатор вместе с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан и президентом Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) Филиппом Боссаном участвовала в церемонии гашения маркированного почтового конверта с эмблемой фольклориады.

Бережно передавая их из поколения в поколение, мы сохраняем нашу многонациональную культуру не только в России, но и во всем мире

Лилия Гумерова отметила, что многие страны боролись за возможность провести фольклориаду, но именно Россия удостоилась права проведения этого масштабного культурного форума.

«Сегодня мы принимаем гостей из 37 стран мира, и это очень почетно. У всех, кто приехал в Ледовый дворец «Уфа-Арена», приподнятое настроение, здесь царит настоящая атмосфера дружбы. Башкортостан стал местом притяжения мировой культуры», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии открытия VI Всемирной фольклориады в Уфе

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Торжественная церемония открытия VI Всемирной фольклориады в Уфе

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Лилия Гумерова приняла участие в торжественной церемонии открытия VI Всемирной фольклориады в Уфе

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Парламентарий подчеркнула важность народного творчества и фольклора. «Бережно передавая их из поколения в поколение, мы сохраняем нашу многонациональную культуру не только в России, но и во всем мире».

Лилия Гумерова добавила, что фольклориада организована с учетом всех правил, обусловленных борьбой с пандемией.

В этот день впервые в Уфе прозвучал гимн фольклориады. Торжественную композицию исполнили певица Марина Девятова и заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков.

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