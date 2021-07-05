Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия06.07.2021 00:30

Земля в афелии

Сегодня, 6 июля 2021 года, Земля проходит афелий — самую удаленную от Солнца точку своей орбиты. С Земли наблюдается минимальный (31′31′′) видимый диаметр Солнца в 2021 году. Слово «афелий» — греческого происхождения (греч. аphelios от apo — вдали и helios — Солнце), в переводе буквально означает «вдали от Солнца». Афелий — наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 миллионов километров. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 миллионов километров от Солнца.

Прохождение афелия означает, что в этот день Солнце будет иметь наименьший видимый с Земли диаметр. Из-за того, что Земля в афелии на 5 миллионов километров дальше от Солнца, чем в перигелии, видимый размер солнечного диска в афелии меньше, чем в перигелии. Это различие неощутимо на глаз, так как изменение размера диска происходит плавно в течение полугода.

Существует ошибочное представление, что смена времен года зависит от расстояния до Солнца, т.е. чем дальше от Солнца Земля — тем на ней холоднее и должна быть зима. Однако у нас июль и лето в самом разгаре, хотя Земля проходит самую удаленную точку своей орбиты и это никак не влияет на смену времен года на нашей родной планете.

Смена времен года обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется.

Из-за того, что сейчас Земля находится дальше от Солнца, чем зимой, наша планета движется по орбите медленнее, чем будет двигаться через полгода. Это значит, что астрономическое лето (время от дня летнего солнцестояния до дня осеннего равноденствия) длится в северном полушарии дольше, чем зима. Мы имеем целых пять дополнительных длинных световых дней летом, по сравнению с короткими зимними, когда Солнце едва показывается над горизонтом!

Итак, 6 июля 2021 года в 01:27 по московскому времени Земля окажется в афелии, в 152 100643,077 км (1,01673 а.е.) до Солнца, в самой дальней от Солнца точке своей орбиты.

Источник: Московский планетарий

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