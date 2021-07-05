Е. Алтабаева приняла участие в открытии выставки «Айвазовский в Севастополе»

Source: Russia – Council of the Federation

Среди картин художника — много уникальных полотен, посвященных героическим подвигам Черноморского флота, отметила сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в ходе поездки в регион приняла участие в открытии выставки «Айвазовский в Севастополе».

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Экспозицию, посвященную истории города и Черноморского флота, открыли Музей героической обороны и освобождения Севастополя совместно с Феодосийской картинной галереей и Российской государственной художественной галереей.

Сенатор отметила, что экспозиция тематически разделена на три зоны: экспонаты, рассказывающие об основных событиях жизни и творчества Ивана Айвазовского, о связи художника с русским Военно-морским флотом и флотоводцами-героями Крымской войны, а также о его участии в событиях первой обороны Севастополя.

Екатерина Алтабаева приняла участие в открытии выставки «Айвазовский в Севастополе»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в открытии выставки «Айвазовский в Севастополе»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в открытии выставки «Айвазовский в Севастополе»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в открытии выставки «Айвазовский в Севастополе»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в открытии выставки «Айвазовский в Севастополе»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в открытии выставки «Айвазовский в Севастополе»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в открытии выставки «Айвазовский в Севастополе»

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«Иван Айвазовский неразрывно связан с флотом. В 1844 году он был назначен живописцем главного штаба Военно-морского флота России», — рассказала Екатерина Алтабаева.

«Среди картин художника — много уникальных полотен, посвященных героическим подвигам Черноморского флота и нашему городу», — добавила парламентарий.

В церемонии открытия выставки приняли участие руководители музеев — организаторы выставки, представители Министерства культуры РФ. Экспозиция продлится до октября 2021 г.

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