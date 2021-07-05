Д. Гусев: Распространение программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктики поможет социально-экономическому развитию НАО

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа принял участие в 37-й сессии Собрания депутатов региона.

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Сенатор отметил, что в ходе работы сессии принят ряд важных региональных законов, в том числе — о территориях Ненецкого АО, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным законом о распространении программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктики.

Денис Гусев сообщил, что в рамках программы участки будут предоставляться на территории Приморско-Куйского сельсовета Заполярного района НАО и прилегающей к нему межселенной территории. В общей сложности под эти цели отведено 1293 гектара. Программа начнет действовать с 1 августа 2021 г.

Денис Гусев принял участие в сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

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Денис Гусев принял участие в сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

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Денис Гусев принял участие в сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

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«Ненецкий автономный округ готов к реализации программы. Территории, в границах которых будут предоставляться земельные участки, находятся недалеко от города Нарьян-Мара, что очень важно с точки зрения привлекательности и дальнейшего инфраструктурного развития этих территорий», — сказал сенатор.

Парламентарий убежден, что такой механизм государственной поддержки Арктики будет способствовать подъему предпринимательства, рекреационного туризма, сельского хозяйства и в целом социально-экономического развития Арктических территорий.

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