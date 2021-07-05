Г. Карелова: Евразийский женский форум придаст импульс для международного продвижения новых проектов

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации провела заседание Совета Евразийского женского форума.

Совместными усилиями членов Совета Евразийского женского форума сформирована насыщенная программа предстоящего третьего ЕЖФ, соответствующая актуальной повестке дня. Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области открывая заседание Совета.

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Вице-спикер СФ обратила внимание, что программа форума была утверждена Организационным комитетом 24 июня. «Тематические платформы форума посвящены обсуждению миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, сбережении планеты и реализации социальных преобразований».

По словам Галины Кареловой, особое место в программе ЕЖФ займет презентация проектов Совета Евразийского женского форума. «Форум придаст импульс для международного продвижения существующих и новых проектов и обозначит вектор их дальнейшего развития. Так, на форуме мы дадим старт международному потоку образовательной программы «Женщина — лидер», — сообщила она.

Заместитель Председателя Совета Федерации считает важным, что в рамках форума пройдет и уже проходит более 300 мероприятий. Речь идет о целой серии выездных гостиных, региональных форумов, марафонов, акций в социальных сетях и конкурсов. Их итоги будут подведены в рамках основных трех дней форума. «Это и конкурс среди корпораций по развитию программ женского лидерства, и конкурс женщин-инноваторов, и акция «Женщины за здоровье». С 1 августа стартуют конкурс «Женщины в АПК», и конкурс экологических стартапов. Активное продвижение наших проектов планируется и в рамках региональной недели, которая начнется 6 октября», — подчеркнула Галина Карелова.

Заседание Совета Евразийского женского форума

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Галина Карелова

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Инна Святенко

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Елена Перминова

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Любовь Глебова

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Наталия Косихина

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Ольга Забралова

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Ирина Петина

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Галина Карелова

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Заседание Совета Евразийского женского форума

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Заседание Совета Евразийского женского форума

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Галина Карелова

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Заседание Совета Евразийского женского форума

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В ходе заседания Совета председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан рассказала о ходе подготовки третьего Евразийского женского форума. Сенатор отметила актуальность проекта «Женщины — ученые и глобальные вызовы современности», который связан с новыми вызовами, с которым сегодня сталкивается человечество. Проект будет представлен на форуме на одноименной секции. Парламентарий обратила внимание, что совместно с факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова прорабатываются вопросы, касающиеся преодоления последствий пандемии, в том числе в части эмоционального комфорта в семье. Их также планируется обсудить в ходе секции.

Лилия Гумерова предложила включить в деловую повестку форума мероприятие «Science-party», где женщины-ученые смогут в неформальной обстановке обсудить актуальные вопросы современной повестки в сфере науки и образования.

Член Комитета СФ по социальной политике Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области представила инициативу по созданию платформы развития социального предпринимательства.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы сенаторы Российской Федерации, члены Совета Евразийского женского форума, заместитель Председателя Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Ирина Макиева, представители субъектов Российской Федерации, профессионального сообщества, эксперты.

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