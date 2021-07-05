Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева05.07.2021 13:52

В ИСС отметили лучших изобретателей

Сотрудники компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») поощрены ко Дню изобретателя и рационализатора.

По итогам работы в области защиты объектов интеллектуальной собственности за 2020 год инженеры-конструкторы Семён Зоммер и Олена Исеева награждены знаком «Лучший молодой изобретатель ИСС. Почётного знака «Изобретатель ИСС» удостоены Николай Луконин, Александр Васильев и Геннадий Дмитриев. За большой вклад в работу по повышению технического уровня разработок предприятия почётной грамотой ИСС награждены Заслуженные изобретатели Российской Федерации Владимир Акчурин и Геннадий Овечкин.

В 2020 году получено 86 охранных документов на разработки специалистов ИСС. По 99 результатам интеллектуальной деятельности «решетнёвцы» подали материалы на регистрацию в Роспатенте, из них — 62 заявки на изобретения, 18 заявок на полезные модели, 2 заявки на промышленные образцы и 17 заявок на регистрацию программ для ЭВМ.

На Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021» компании ИСС присуждена золотая медаль за промышленный образец «аппарат космический», серебряная медаль за изобретение «устройство фиксации предметов в невесомости», бронзовая медаль за изобретение «многолучевая зеркальная антенна».

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